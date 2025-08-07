De luchthaven van Luik (Liège Airport) is de afgelopen maanden uitgegroeid tot een belangrijke schakel in een reeks omstreden luchtbruggen waarbij honderden ezels vanuit Gaza naar Europa zijn overgebracht. De transporten, gecoördineerd door de Israëlische dierenrechtenorganisatie Starting Over Sanctuary, worden door sommigen geprezen als een daad van compassie – maar ze roepen wereldwijd ook felle kritiek en morele vragen op.

Op 29 juli kondigde Starting Over Sanctuary haar tiende "Donkey Flying Project"-vlucht aan, waarbij 50 ezels via Luik naar Zuid-Frankrijk werden gevlogen. De dieren worden daar opgevangen in onder andere instellingen die verbonden zijn aan de Fondation Brigitte Bardot. Op videobeelden die de organisatie zelf deelde, is duidelijk het logo van Liège Airport te zien, wat de rol van de Belgische luchthaven bevestigt.

Sinds het begin van de oorlog in oktober 2023 zouden via dit project al zo’n 600 ezels zijn geëvacueerd, waarvan minstens 550 via Luik. Volgens Starting Over Sanctuary waren de dieren “uitgemergeld, gewond of verlaten” en zouden ze zonder hulp een pijnlijke dood zijn gestorven. “Ons werk is politiek neutraal en uitsluitend gebaseerd op mededogen en respect voor het leven,” aldus oprichtster Sharon Cohen.

Kritiek: “Israël zal je ezel redden, maar niet je kind”

Toch is de operatie allerminst onomstreden. De Arabische nieuwszender Al Jazeera+ stelt dat het om een cynische praktijk gaat waarbij Israël dieren evacueert uit Gaza onder het mom van dierenwelzijn, terwijl humanitaire hulp voor de burgerbevolking systematisch wordt tegengehouden. “Israël zal je ezel redden, maar niet je kind,” citeert het Palestijnse analist Ahmed Najar. Volgens hem past het project binnen een bredere strategie om de bewegingsvrijheid van Palestijnen te beperken: “Ezels zijn in Gaza een essentieel transportmiddel, zeker bij evacuaties. Door ze te verwijderen, ontneem je mensen hun mobiliteit en overlevingskansen.”

Ook op sociale media weerklinkt scherpe kritiek. Activisten noemen het “een verdraaide vorm van menselijkheid” en “de zoveelste vorm van koloniale ontmanteling, ditmaal van zelfs het meest basale vervoermiddel.”

Luik: “Wij bieden enkel infrastructuur”

Bij Liège Airport erkent woordvoerder Christian Delcourt de vluchten, maar benadrukt hij dat de luchthaven slechts een logistieke rol speelt: “Wij bieden enkel de infrastructuur. De dieren verblijven hier minder dan 24 uur vooraleer ze hun weg naar opvangcentra vervolgen. De meeste komen aan in slechte gezondheid.”

Delcourt verwijst ook naar het Horse Inn, een gespecialiseerde loods op de luchthaven voor levende dieren, waar jaarlijks duizenden paarden passeren. Dat de luchthaven nu ook ezels opvangt, is uitzonderlijk. “We hebben dagelijkse verbindingen met Tel Aviv, en kunnen dieren tijdelijk onderbrengen bij gezondheidsproblemen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) voert hier controles uit.”