De voormalige Palestijnse voetballer Suleiman Obeid, bekend als ‘de Pelé van Palestina’, is op woensdag 6 augustus door Israëlische troepen in Gaza-stad gedood terwijl hij op humanitaire hulp wachtte, zo melden medische bronnen.

De 41-jarige voormalige aanvoerder van het nationale team is een van de honderden Palestijnse atleten en jongeren die sinds het begin van de oorlog in Gaza, meer dan 22 maanden geleden, het leven hebben verloren.