OORLOG IN GAZA
1 min lezen
Israël doodt Palestijnse Pelé
Israël doodt Palestijnse Pelé
Israël doodt Palestijnse Pelé / TRT World
15 uur geleden

De voormalige Palestijnse voetballer Suleiman Obeid, bekend als ‘de Pelé van Palestina’, is op woensdag 6 augustus door Israëlische troepen in Gaza-stad gedood terwijl hij op humanitaire hulp wachtte, zo melden medische bronnen.

De 41-jarige voormalige aanvoerder van het nationale team is een van de honderden Palestijnse atleten en jongeren die sinds het begin van de oorlog in Gaza, meer dan 22 maanden geleden, het leven hebben verloren.

Aanbevolen

Obeid begon zijn carrière bij Shabab Al-Shati en speelde voor Al-Amari Club in de bezette Westelijke Jordaanoever. Hij scoorde in 2010 internationaal tegen Jemen en vertegenwoordigde Palestina als aanvoerder van het team in belangrijke regionale en WK-kwalificatiewedstrijden.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us