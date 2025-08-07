Een onbekende en mogelijk dodelijke verlammingsziekte die kinderen treft in de Gazastrook zorgt voor wereldwijde bezorgdheid onder artsen. De Nederlandse arts-onderzoeker Lotta Plomp luidde recent de noodklok over een snel verlopende aandoening die al meer dan honderd mensen zou hebben getroffen, voornamelijk kinderen. Toch is er veel onduidelijkheid over de aard van de ziekte, en het Erasmus MC, waar Plomp werkzaam is, neemt afstand van haar uitlatingen.

Snel verlopende symptomen, weinig behandelmogelijkheden

In een persbericht sprak Plomp over verontrustende gevallen zoals die van de negenjarige Sadeen Salim Al-Najjar uit Khan Younis. Het ernstig ondervoede meisje kreeg eerst diarree, daarna verlammingsverschijnselen die binnen korte tijd haar ademhalingsspieren aantastten. Ze ligt inmiddels aan de beademing, net als andere jonge patiënten in hetzelfde ziekenhuis, waar ook al kinderen zijn overleden met vergelijkbare symptomen.

Plomp vermoedt dat het hier niet om polio of het zeldzame Guillain-Barré-syndroom (GBS) gaat, hoewel de ziekte daar wel op lijkt. De symptomen treden in Gaza echter veel sneller op dan bij GBS, en de verlamming is vaker asymmetrisch. “Patiënten raken soms binnen enkele uren volledig verlamd. Zonder beademingsapparatuur stikken ze,” aldus Plomp. “Artsen moeten keuzes maken over welke kinderen ze wel of niet kunnen helpen.”

Onderzoek in Gaza sterk bemoeilijkt

De omstandigheden in Gaza maken onderzoek en behandeling bijzonder moeilijk. Door de Israëlische blokkade zijn diagnostische middelen en medicijnen nauwelijks beschikbaar. Volgens Plomp werken artsen internationaal samen met lokale ziekenhuizen in Gaza, maar blijven cruciale vragen onbeantwoord: wat is de oorzaak, hoe verspreidt de ziekte zich, en hoe ernstig is de uitbraak werkelijk?

Erasmus MC distantieert zich van eigen onderzoeker