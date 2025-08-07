WERELD
1 min lezen
Myanmar's waarnemend president U Myint Swe overlijdt op 74-jarige leeftijd
Myint Swe werd waarnemend president nadat het leger in 2021 de macht had gegrepen.
Myanmar's waarnemend president U Myint Swe overlijdt op 74-jarige leeftijd
Myanmarese waarnemend president Myint Swe. / Foto: AP
11 uur geleden

De waarnemend president van Myanmar, U Myint Swe, is donderdagochtend overleden, zo meldde de Nationale Raad voor Defensie en Veiligheid van het land.

Hij was 74 jaar oud.

Volgens lokale mediaberichten verkeerde Myint Swe in kritieke toestand en werd hij behandeld op de intensieve zorg van een militair ziekenhuis in de hoofdstad Naypyidaw.

Aanbevolen

Sinds begin 2023 kampte hij met tragere bewegingen en moeite met eten. Uit medische tests bleek dat hij leed aan de ziekte van Parkinson en aanverwante neurologische aandoeningen.

In april vorig jaar onderging hij ook medische behandelingen in het Mount Elizabeth Medical Center in Singapore.

Myint Swe werd waarnemend president nadat het leger in februari 2021 de macht overnam van de gekozen regering van Aung San Suu Kyi.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us