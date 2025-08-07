De waarnemend president van Myanmar, U Myint Swe, is donderdagochtend overleden, zo meldde de Nationale Raad voor Defensie en Veiligheid van het land.

Hij was 74 jaar oud.

Volgens lokale mediaberichten verkeerde Myint Swe in kritieke toestand en werd hij behandeld op de intensieve zorg van een militair ziekenhuis in de hoofdstad Naypyidaw.