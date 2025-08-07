De waarnemend president van Myanmar, U Myint Swe, is donderdagochtend overleden, zo meldde de Nationale Raad voor Defensie en Veiligheid van het land.
Hij was 74 jaar oud.
Volgens lokale mediaberichten verkeerde Myint Swe in kritieke toestand en werd hij behandeld op de intensieve zorg van een militair ziekenhuis in de hoofdstad Naypyidaw.
Sinds begin 2023 kampte hij met tragere bewegingen en moeite met eten. Uit medische tests bleek dat hij leed aan de ziekte van Parkinson en aanverwante neurologische aandoeningen.
In april vorig jaar onderging hij ook medische behandelingen in het Mount Elizabeth Medical Center in Singapore.
Myint Swe werd waarnemend president nadat het leger in februari 2021 de macht overnam van de gekozen regering van Aung San Suu Kyi.