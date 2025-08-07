WERELD
Kremlin hint op Trump-Poetin ontmoeting in 'komende dagen'
De ontwikkeling komt een dag nadat de Amerikaanse gezant Steve Witkoff de Russische leiding in Moskou ontmoette.
Trump heeft de afgelopen weken steeds meer frustratie geuit over Poetin vanwege de oorlog in Oekraïne. / Foto: Reuters
11 uur geleden

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zouden al volgende week een top kunnen houden, zo meldde het Kremlin donderdag.

De ontmoeting zou de eerste zijn tussen een zittende Amerikaanse en Russische president sinds Joe Biden Poetin in juni 2021 in Genève ontmoette. Dit gebeurt terwijl Trump probeert een einde te maken aan de militaire aanval van Rusland op Oekraïne.

"Op voorstel van de Amerikaanse kant is er in principe een akkoord bereikt om de komende dagen een bilaterale top te houden," werd Kremlin-adviseur Yuri Oesjakov geciteerd door Russische nationaal nieuwsagentschap.

"We beginnen nu samen met onze Amerikaanse collega's de details uit te werken," voegde Oesjakov eraan toe. "Volgende week is vastgesteld als streefdatum."

Oesjakov zei ook dat de locatie voor de ontmoeting "in principe is overeengekomen", maar gaf geen verdere details over waar deze zou plaatsvinden.

De aankondiging komt een dag nadat de Amerikaanse gezant Steve Witkoff Poetin in Moskou ontmoette.

Witkoff stelde een trilaterale ontmoeting voor met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, maar Rusland reageerde niet op dat voorstel, zei Oesjakov. "De Russische kant liet deze optie volledig zonder commentaar," voegde hij eraan toe.

