De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin zouden al volgende week een top kunnen houden, zo meldde het Kremlin donderdag.

De ontmoeting zou de eerste zijn tussen een zittende Amerikaanse en Russische president sinds Joe Biden Poetin in juni 2021 in Genève ontmoette. Dit gebeurt terwijl Trump probeert een einde te maken aan de militaire aanval van Rusland op Oekraïne.

"Op voorstel van de Amerikaanse kant is er in principe een akkoord bereikt om de komende dagen een bilaterale top te houden," werd Kremlin-adviseur Yuri Oesjakov geciteerd door Russische nationaal nieuwsagentschap.

"We beginnen nu samen met onze Amerikaanse collega's de details uit te werken," voegde Oesjakov eraan toe. "Volgende week is vastgesteld als streefdatum."