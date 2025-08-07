De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben een aankondiging van de Soedanese strijdkrachten van een dag eerder verworpen. Volgens deze aankondiging zou een Emiratisch vliegtuig met Colombiaanse huurlingen zijn vernietigd, waarbij minstens 40 doden vielen.

De Soedanese staatstelevisie, Sudan TV, meldde woensdag dat de Soedanese luchtmacht het vliegveld van Nyala in Darfur, dat onder controle staat van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), had aangevallen. Daarbij zou een Emiratisch vliegtuig zijn vernietigd en 40 Colombiaanse huurlingen zijn omgekomen.

Als reactie verwierp het VAE-ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag de beschuldigingen als "ongegronde aantijgingen" en "PR-stunts". De VAE beweerden dat Soedan probeert de aandacht af te leiden van zijn eigen rol in het verlengen van de burgeroorlog.

De VAE hebben herhaaldelijk ontkend dat ze de RSF bewapenen of huurlingen rekruteren om hen te ondersteunen.

Soedan raakte in chaos toen de spanningen tussen het leger en de RSF in april 2023 uitmondden in gevechten in de hoofdstad Khartoem en andere delen van het land.

De gevechten zijn uitgegroeid tot een volledige burgeroorlog, waarbij tienduizenden mensen zijn omgekomen, meer dan 14 miljoen mensen zijn ontheemd en delen van het land in hongersnood zijn geraakt.

Colombia start onderzoek

De door de staat gerunde Sudan TV meldde dat het vliegtuig was opgestegen vanaf een militaire basis in de regio rondom de Arabische Golf en dat Soedanese gevechtsvliegtuigen het aanvielen toen het landde op het vliegveld van Nyala.

Het beschreef de aanval als een "duidelijke boodschap" en een "nieuwe afschrikking" tegen buitenlandse inmenging in Soedanese aangelegenheden.

Als reactie op de berichten schreef de Colombiaanse president Gustavo Petro op X dat hij opdracht heeft gegeven tot een onderzoek naar de dood van de huurlingen.