De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben een aankondiging van de Soedanese strijdkrachten van een dag eerder verworpen. Volgens deze aankondiging zou een Emiratisch vliegtuig met Colombiaanse huurlingen zijn vernietigd, waarbij minstens 40 doden vielen.
De Soedanese staatstelevisie, Sudan TV, meldde woensdag dat de Soedanese luchtmacht het vliegveld van Nyala in Darfur, dat onder controle staat van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF), had aangevallen. Daarbij zou een Emiratisch vliegtuig zijn vernietigd en 40 Colombiaanse huurlingen zijn omgekomen.
Als reactie verwierp het VAE-ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag de beschuldigingen als "ongegronde aantijgingen" en "PR-stunts". De VAE beweerden dat Soedan probeert de aandacht af te leiden van zijn eigen rol in het verlengen van de burgeroorlog.
De VAE hebben herhaaldelijk ontkend dat ze de RSF bewapenen of huurlingen rekruteren om hen te ondersteunen.
Soedan raakte in chaos toen de spanningen tussen het leger en de RSF in april 2023 uitmondden in gevechten in de hoofdstad Khartoem en andere delen van het land.
De gevechten zijn uitgegroeid tot een volledige burgeroorlog, waarbij tienduizenden mensen zijn omgekomen, meer dan 14 miljoen mensen zijn ontheemd en delen van het land in hongersnood zijn geraakt.
Colombia start onderzoek
De door de staat gerunde Sudan TV meldde dat het vliegtuig was opgestegen vanaf een militaire basis in de regio rondom de Arabische Golf en dat Soedanese gevechtsvliegtuigen het aanvielen toen het landde op het vliegveld van Nyala.
Het beschreef de aanval als een "duidelijke boodschap" en een "nieuwe afschrikking" tegen buitenlandse inmenging in Soedanese aangelegenheden.
Als reactie op de berichten schreef de Colombiaanse president Gustavo Petro op X dat hij opdracht heeft gegeven tot een onderzoek naar de dood van de huurlingen.
De RSF veroverde Nyala, de hoofdstad van de provincie Zuid-Darfur, vorig jaar als onderdeel van de poging van de paramilitaire groep om de hele regio Darfur onder controle te krijgen.
De Soedanese regering heeft de RSF ervan beschuldigd de burgerluchthaven van de stad te hebben omgevormd tot een militair knooppunt voor het ontvangen van wapens en het smokkelen van goud.
Het Soedanese leger heeft herhaaldelijk het vliegveld aangevallen en verklaard dat het gericht was op vliegtuigen die militaire voorraden en huurlingen aan de RSF leverden.
VN-rapport
VN-experts bevestigden in een rapport dat in april werd vrijgegeven dat Colombiaanse huurlingen aanwezig waren in Darfur en dat deze huurlingen waren ingehuurd door een particulier beveiligingsbedrijf om de RSF te ondersteunen.
Volgens het rapport erkende het Colombiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Colombiaanse huurlingen in Darfur waren en kondigde het de oprichting aan van een speciale responsgroep om de veilige terugkeer van zijn burgers te waarborgen.
Soedan zegt dat de VAE Soedanese vliegtuigen hebben geweerd
De Soedanese luchtvaartautoriteit verklaarde dat de VAE woensdag Soedanese vliegtuigen de toegang tot hun luchthavens hebben ontzegd, wat werd omschreven als een "verrassende, ongecoördineerde" maatregel.
De relaties tussen de door het leger gesteunde regering in Soedan en de VAE zijn gespannen vanwege de vermeende steun van Abu Dhabi aan de RSF.
De Soedanese regering verbrak eerder dit jaar de banden met de VAE vanwege deze beschuldigingen.