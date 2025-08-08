De eisers, Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina van de Universiteit van Maryland (UMD SJP), werden vertegenwoordigd door burgerrechtenorganisaties Palestine Legal en de Council on American-Islamic Relations (CAIR). De rechtszaak werd aangespannen nadat UMD had geprobeerd de door UMD SJP georganiseerde wake te annuleren, waarbij het bestuur dreigementen van zionisten en de KKK aanvoerde als rechtvaardiging voor het verbod.
Volgens Palestine Legal komt deze schikking neer op “de hoogste financiële boete die ooit aan een Amerikaanse universiteit is opgelegd voor het schenden van het recht op vrije meningsuiting van pro-Palestijnse studenten”.
Daniela Colombi, een van de hoofdorganisatoren van UMD SJP, zei hierover: “Deze juridische overwinning bevestigt opnieuw ons beschermde recht om te protesteren en ons uit te spreken tegen de genocide op Palestijnen door de VS en Israël – en we zullen dat recht blijven uitoefenen.”
Ze voegde eraan toe dat “elke dollar van de boete van 100.000 dollar die UMD heeft opgelegd voor het verbieden van onze wake voor Gaza, zal worden besteed aan het organiseren van een vrij Palestina en collectieve bevrijding.”
De voorwaarden van de schikking bepalen verder dat de universiteit UMD SJP publiekelijk moet erkennen als een studentenorganisatie met een goede reputatie. Deze bepaling is belangrijk, gezien de tactiek die veel universiteiten in de VS hebben toegepast om studentenorganisaties die zich richten op Palestina te ontbinden als middel om hun vermogen om vrij te demonstreren op campussen te beperken.