OORLOG IN GAZA
2 min lezen
VS universiteit stemt in met schikking van 100.000 dollar, historische triomf voor pro-palestijnen
De Universiteit van Maryland heeft ingestemd met een schikking van 100.000 dollar aan pro-Palestijnse organisatoren van studentenacties voor het ongrondwettelijk onderdrukken van een door studenten geleide wake voor Gaza in oktober 2024.
VS universiteit stemt in met schikking van 100.000 dollar, historische triomf voor pro-palestijnen
VS universiteit stemt in met schikking van 100.000 dollar, historische triomf voor pro-palestijnen / TRT Nederlands
9 uur geleden

De eisers, Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina van de Universiteit van Maryland (UMD SJP), werden vertegenwoordigd door burgerrechtenorganisaties Palestine Legal en de Council on American-Islamic Relations (CAIR). De rechtszaak werd aangespannen nadat UMD had geprobeerd de door UMD SJP georganiseerde wake te annuleren, waarbij het bestuur dreigementen van zionisten en de KKK aanvoerde als rechtvaardiging voor het verbod.

Volgens Palestine Legal komt deze schikking neer op “de hoogste financiële boete die ooit aan een Amerikaanse universiteit is opgelegd voor het schenden van het recht op vrije meningsuiting van pro-Palestijnse studenten”.

Daniela Colombi, een van de hoofdorganisatoren van UMD SJP, zei hierover: “Deze juridische overwinning bevestigt opnieuw ons beschermde recht om te protesteren en ons uit te spreken tegen de genocide op Palestijnen door de VS en Israël – en we zullen dat recht blijven uitoefenen.”

Aanbevolen

Ze voegde eraan toe dat “elke dollar van de boete van 100.000 dollar die UMD heeft opgelegd voor het verbieden van onze wake voor Gaza, zal worden besteed aan het organiseren van een vrij Palestina en collectieve bevrijding.”

De voorwaarden van de schikking bepalen verder dat de universiteit UMD SJP publiekelijk moet erkennen als een studentenorganisatie met een goede reputatie. Deze bepaling is belangrijk, gezien de tactiek die veel universiteiten in de VS hebben toegepast om studentenorganisaties die zich richten op Palestina te ontbinden als middel om hun vermogen om vrij te demonstreren op campussen te beperken.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us