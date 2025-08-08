De eisers, Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina van de Universiteit van Maryland (UMD SJP), werden vertegenwoordigd door burgerrechtenorganisaties Palestine Legal en de Council on American-Islamic Relations (CAIR). De rechtszaak werd aangespannen nadat UMD had geprobeerd de door UMD SJP georganiseerde wake te annuleren, waarbij het bestuur dreigementen van zionisten en de KKK aanvoerde als rechtvaardiging voor het verbod.

Volgens Palestine Legal komt deze schikking neer op “de hoogste financiële boete die ooit aan een Amerikaanse universiteit is opgelegd voor het schenden van het recht op vrije meningsuiting van pro-Palestijnse studenten”.

Daniela Colombi, een van de hoofdorganisatoren van UMD SJP, zei hierover: “Deze juridische overwinning bevestigt opnieuw ons beschermde recht om te protesteren en ons uit te spreken tegen de genocide op Palestijnen door de VS en Israël – en we zullen dat recht blijven uitoefenen.”