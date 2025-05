Canada is in gesprek met de Europese Unie om deel te nemen aan een EU-initiatief om de veiligheidsafhankelijkheid van de Verenigde Staten te verminderen. Dit omvat onder meer de aankoop van meer defensieapparatuur, waaronder gevechtsvliegtuigen, in Europa, zo heeft een hoge Canadese regeringsfunctionaris bevestigd.

De functionaris, die anoniem wilde blijven omdat hij niet bevoegd was om publiekelijk over de zaak te spreken, verklaarde woensdag dat het plan ook voorziet in de bouw van gevechtsvliegtuigen in Canada.

In Canada, waar de Amerikaanse president Donald Trump een handelsconflict is begonnen en heeft gedreigd met economische druk om van Canada de 51ste Amerikaanse staat te maken, heeft minister van Defensie Bill Blair van premier Mark Carney de opdracht gekregen om de aankoop van Amerikaanse F-35 gevechtsvliegtuigen opnieuw te beoordelen om andere opties te onderzoeken “gezien de veranderende omgeving”, meldde een defensiewoordvoerder in het weekend.

Carney heeft aangegeven dat het potentieel voor meer productie in Canada een belangrijke factor is. Een voorstel van het Zweedse Saab beloofde dat de assemblage en het onderhoud van de Saab Gripen-gevechtsvliegtuigen in Canada zouden plaatsvinden.

Carney verklaarde dat hij van plan is om de Canadese inkoop te diversifiëren en de relatie van het land met de EU te versterken.

Het contract van Canada met de Amerikaanse militaire aannemer Lockheed Martin voor de F-35 blijft van kracht, maar Ottawa heeft slechts een juridische financiële verplichting aangegaan voor de eerste 16 vliegtuigen. Canada stemde er twee jaar geleden mee in om 88 F-35's te kopen, maar dat plan staat nu mogelijk op losse schroeven.

Minder afhankelijk van de VS

Woensdag presenteerde de uitvoerende tak van de EU de "Readiness 2030"-veiligheidsstrategie, waarin lidstaten worden aangespoord om het grootste deel van hun militaire uitrusting in Europa te kopen, voornamelijk bij Europese leveranciers. In sommige gevallen biedt de EU hulp om prijzen te verlagen en bestellingen te versnellen.

Lidstaten zouden alleen apparatuur uit het buitenland moeten aanschaffen wanneer kosten, prestaties of leveringsvertragingen dit noodzakelijk maken.

In de afgelopen jaren heeft het 27 lidstaten tellende blok ongeveer tweederde van zijn bestellingen geplaatst bij Amerikaanse defensiebedrijven. Om in aanmerking te komen voor nieuwe leningen, zouden EU-landen minstens 65 procent van hun apparatuur moeten kopen bij leveranciers uit de EU, Noorwegen of Oekraïne.

De Zweedse Saab Gripen wordt gebruikt door de strijdkrachten van Zweden, Tsjechië, Hongarije, Zuid-Afrika, Brazilië en Thailand.

Vorige maand gaf de regering-Trump aan dat Europeanen in de toekomst zelf voor hun veiligheid en die van Oekraïne zouden moeten zorgen. Frankrijk heeft het "koop Europees"-beleid sterk gepromoot.

Dinsdag kondigde Carney tijdens een bezoek aan het hoge noorden van Canada een radarcontract van 4,2 miljard dollar aan met Australië.

Een hoge Canadese regeringsfunctionaris verklaarde dat het Australische radarsysteem zou bestaan uit een reeks pilaren van bijna 1,6 kilometer lang.

De functionaris, die anoniem wilde blijven omdat hij niet bevoegd was om publiekelijk over de zaak te spreken, zei dat hij niet kon voorspellen hoe de Australische aankoop politiek zou worden ontvangen in Washington, maar dat Amerikaanse militaire functionarissen deze verwelkomden.