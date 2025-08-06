“Wij beschouwen dit incident als een grove schending van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961, dat onder andere de ontvangende staat verplicht om het principe van onschendbaarheid van eigendommen van buitenlandse missies te waarborgen en buitenlandse diplomaten met respect te behandelen, waarbij alle passende maatregelen worden genomen om aanvallen op hun persoon, vrijheid of waardigheid te voorkomen,” aldus het ministerie.

Het ministerie gaf aan dat een overeenkomstig protest is ingediend bij de Israëlische autoriteiten door de Russische ambassade in Tel Aviv.

“We hopen dat de Israëlische kant passende conclusies zal trekken uit deze situatie,” voegde het ministerie eraan toe.

De woordvoerster van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, verklaarde dat de ambassade in Tel Aviv een officiële démarche heeft ingediend bij de Israëlische autoriteiten.