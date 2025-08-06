WERELD
2 min lezen
Rusland zegt dat Israëlische kolonisten zijn diplomaten in Jeruzalem hebben aangevallen en veroordeelt aanval als 'grove schending'
Het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanval plaatsvond onder de goedkeuring van Israëlisch militair personeel dat ter plaatse was, die niet probeerden de agressie te voorkomen.
De woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, zegt dat de ambassade een officiële demarche bij de Israëlische autoriteiten heeft ingediend. / Reuters
15 uur geleden

Rusland heeft bevestigd dat een groep van zijn diplomaten is aangevallen door illegale Israëlische kolonisten in de bezette Palestijnse gebieden.

Het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dinsdag dat een dienstvoertuig van zijn kantoor naar de Palestijnse Nationale Autoriteit, met diplomatieke kentekenplaten en medewerkers die geaccrediteerd zijn door het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken, op 30 juli werd aangevallen door een groep kolonisten in de buurt van de illegale Israëlische nederzetting Giv'at Asaf, nabij Jeruzalem.

“De auto liep mechanische schade op. Deze aanval ging gepaard met verbale bedreigingen tegen Russische diplomaten,” aldus het ministerie.

Het ministerie benadrukte dat het “bijzonder verontrustend en onaanvaardbaar” is dat dit gebeurde met de instemming van aanwezige Israëlische militairen, die “niet eens probeerden de agressieve acties van de aanvallers te voorkomen.”

“Wij beschouwen dit incident als een grove schending van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961, dat onder andere de ontvangende staat verplicht om het principe van onschendbaarheid van eigendommen van buitenlandse missies te waarborgen en buitenlandse diplomaten met respect te behandelen, waarbij alle passende maatregelen worden genomen om aanvallen op hun persoon, vrijheid of waardigheid te voorkomen,” aldus het ministerie.

Het ministerie gaf aan dat een overeenkomstig protest is ingediend bij de Israëlische autoriteiten door de Russische ambassade in Tel Aviv.

“We hopen dat de Israëlische kant passende conclusies zal trekken uit deze situatie,” voegde het ministerie eraan toe.

De woordvoerster van het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, verklaarde dat de ambassade in Tel Aviv een officiële démarche heeft ingediend bij de Israëlische autoriteiten.

