Japanse leiders hebben opnieuw opgeroepen tot een wereld zonder kernwapens terwijl Japan de 80ste verjaardag markeerde van de Amerikaanse atoombom op Hiroshima.
Premier Shigeru Ishiba herbevestigde de inzet van zijn land voor wereldwijde nucleaire ontwapening en benadrukte dat Japan het enige land is dat tijdens een oorlog atoombombardementen heeft ondergaan, meldde omroep NHK.
"Toen ik het Hiroshima Peace Memorial Museum bezocht, hernieuwde ik mijn vastberadenheid dat deze ondraaglijke beproevingen en herinneringen niet mogen vervagen en moeten worden doorgegeven aan toekomstige generaties," vertelde hij de deelnemers aan een ceremonie in het Vredesherdenkingspark in Hiroshima op woensdag.
"Tachtig jaar zijn verstreken sinds de atoombom op Hiroshima werd gedropt, waardoor deze stad in een oogwenk veranderde in een verschroeide woestenij, en ik heb met respect mijn oprechte condoleances aangeboden aan de geesten van degenen die hun leven verloren," voegde hij later toe op X.
In een toespraak waarschuwde burgemeester van Hiroshima, Kazumi Matsui, voor "een versnellende trend van militaire opbouw wereldwijd", tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en het conflict in Gaza.
"Deze ontwikkelingen negeren flagrant de lessen die de internationale gemeenschap had moeten leren uit de tragedies van de geschiedenis," zei hij.
De ceremonie begon om 8.15 uur lokale tijd (2315 GMT dinsdag), exact het moment waarop de VS de bom op Hiroshima liet vallen op 6 augustus 1945.
Het aantal overlevenden neemt af
De explosie vernietigde de stad en doodde naar schatting 140.000 mensen tegen het einde van dat jaar. Duizenden anderen leden in de daaropvolgende decennia aan stralingsgerelateerde ziekten.
Drie dagen na "Little Boy", op 9 augustus, doodde een andere atoombom 74.000 mensen in Nagasaki. Het keizerlijke Japan gaf zich over op 15 augustus, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig is Hiroshima een bloeiende metropool met 1,2 miljoen inwoners, maar de aanvallen blijven voortleven in de herinneringen van velen.
Aan de vooravond van de ceremonie begonnen ongeveer 55.000 mensen zich op te stellen om hun respect te betuigen aan de slachtoffers bij het cenotaaf. Kazumi Matsui plaatste een bijgewerkte lijst van slachtoffers in het cenotaaf van het park. Er staan nu 349.246 namen op.
Voor zonsopgang kwamen families die geliefden verloren bij de aanval ook bidden. Yoshie Yokoyama, 96, die in een rolstoel arriveerde met haar kleinzoon, vertelde verslaggevers dat haar ouders en grootouders slachtoffers waren van de bom.
"Mijn grootvader stierf kort na de bombardementen, terwijl mijn vader en moeder beiden stierven na het ontwikkelen van kanker. Ook mijn schoonouders stierven, waardoor mijn man hen niet meer kon zien toen hij na de oorlog terugkeerde van de slagvelden. Mensen lijden nog steeds," voegde ze eraan toe.
De ceremonie van woensdag omvatte een recordaantal van ongeveer 120 landen en regio's, waaronder voor het eerst vertegenwoordigers uit Taiwan en Palestina. De Verenigde Staten — die nooit formeel excuses hebben aangeboden voor de bombardementen — werden vertegenwoordigd door hun ambassadeur in Japan. Rusland en China waren afwezig.
In zijn vredesverklaring riep Kazumi wereldleiders op om Hiroshima te bezoeken en met eigen ogen de vernietiging door kernwapens te aanschouwen. Hij pleitte voor een nieuw internationaal veiligheidskader gebaseerd op dialoog en vertrouwen.
Met het aantal overlevenden van de atoombombardementen op Hiroshima en Nagasaki dat is gedaald tot minder dan 100.000, met een gemiddelde leeftijd van boven de 86 jaar, hebben functionarissen en activisten benadrukt hoe urgent het is om hun verhalen te bewaren voor toekomstige generaties.