Japanse leiders hebben opnieuw opgeroepen tot een wereld zonder kernwapens terwijl Japan de 80ste verjaardag markeerde van de Amerikaanse atoombom op Hiroshima.

Premier Shigeru Ishiba herbevestigde de inzet van zijn land voor wereldwijde nucleaire ontwapening en benadrukte dat Japan het enige land is dat tijdens een oorlog atoombombardementen heeft ondergaan, meldde omroep NHK.

"Toen ik het Hiroshima Peace Memorial Museum bezocht, hernieuwde ik mijn vastberadenheid dat deze ondraaglijke beproevingen en herinneringen niet mogen vervagen en moeten worden doorgegeven aan toekomstige generaties," vertelde hij de deelnemers aan een ceremonie in het Vredesherdenkingspark in Hiroshima op woensdag.

"Tachtig jaar zijn verstreken sinds de atoombom op Hiroshima werd gedropt, waardoor deze stad in een oogwenk veranderde in een verschroeide woestenij, en ik heb met respect mijn oprechte condoleances aangeboden aan de geesten van degenen die hun leven verloren," voegde hij later toe op X.

In een toespraak waarschuwde burgemeester van Hiroshima, Kazumi Matsui, voor "een versnellende trend van militaire opbouw wereldwijd", tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne en het conflict in Gaza.

"Deze ontwikkelingen negeren flagrant de lessen die de internationale gemeenschap had moeten leren uit de tragedies van de geschiedenis," zei hij.

De ceremonie begon om 8.15 uur lokale tijd (2315 GMT dinsdag), exact het moment waarop de VS de bom op Hiroshima liet vallen op 6 augustus 1945.

Het aantal overlevenden neemt af