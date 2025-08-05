Islamabad verwerpt de bewering van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat Pakistaanse staatsburgers tegen zijn land vechten voor Rusland.

Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag de "ongegronde en ongefundeerde" beschuldigingen over de betrokkenheid van Pakistaanse staatsburgers bij het conflict in Oekraïne categorisch afgewezen.

"Tot op heden is Pakistan niet formeel benaderd door de Oekraïense autoriteiten, noch is er enig verifieerbaar bewijs gepresenteerd om dergelijke beweringen te staven," aldus het ministerie.

Zelensky beweerde maandag dat zijn troepen in het noordoosten van Oekraïne buitenlandse "huurlingen" uit verschillende landen, waaronder Pakistan, bevochten.