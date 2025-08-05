WERELD
Islamabad verwerpt Zelensky's bewering over Pakistaanse huurlingen die voor Rusland vechten
Pakistan zegt dat het deze claims zal bespreken met de Oekraïense autoriteiten en om opheldering zal vragen.
Pakistan bevestigt zijn toewijding aan een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne door middel van dialoog en diplomatie. / Foto: Reuters
5 augustus 2025

Islamabad verwerpt de bewering van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat Pakistaanse staatsburgers tegen zijn land vechten voor Rusland.

Het Pakistaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dinsdag de "ongegronde en ongefundeerde" beschuldigingen over de betrokkenheid van Pakistaanse staatsburgers bij het conflict in Oekraïne categorisch afgewezen.

"Tot op heden is Pakistan niet formeel benaderd door de Oekraïense autoriteiten, noch is er enig verifieerbaar bewijs gepresenteerd om dergelijke beweringen te staven," aldus het ministerie.

Zelensky beweerde maandag dat zijn troepen in het noordoosten van Oekraïne buitenlandse "huurlingen" uit verschillende landen, waaronder Pakistan, bevochten.

"Onze strijders in dit gebied melden de deelname van huurlingen uit China, Tadzjikistan, Oezbekistan, Pakistan en Afrikaanse landen aan de oorlog. We zullen reageren," zei hij op X, terwijl hij Oekraïense troepen bezocht aan het front in Vovchansk in het noordoosten van Oekraïne.

Islamabad verklaarde echter dat het deze beweringen met de Oekraïense autoriteiten zal bespreken en opheldering over de kwestie zal vragen.

Pakistan herhaalde ook zijn inzet voor een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne via dialoog en diplomatie, in overeenstemming met de beginselen van het VN-Handvest.

