In Oekraïne is een verdachte aangehouden voor de moord op voormalig parlementsvoorzitter Andri Paroebi (54). Dat maakte president Volodymyr Zelensky bekend via sociale media. De arrestatie vond plaats in de nacht van zondag op maandag in de regio Chmelnytsky, zo’n 250 kilometer ten oosten van Lviv, waar de moord plaatsvond. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko heeft de verdachte inmiddels een verklaring afgelegd.

Paroebi werd zaterdagmiddag in Lviv op straat doodgeschoten. De dader, vermomd als fietskoerier, schoot meerdere kogels op hem af. Hulpdiensten konden niets meer doen; de politicus overleed ter plaatse. Het Oekraïense Openbaar Ministerie spreekt van een zorgvuldig voorbereide misdaad. “De bewegingen van het slachtoffer waren bestudeerd, er was een route uitgestippeld en een ontsnappingsplan voorbereid”, aldus Klymenko.

Politiechef Ivan Vyhyvsky verklaarde dat er sprake is van Russische betrokkenheid bij de aanslag. “We weten dat deze misdaad geen toeval was. Alle betrokkenen zullen volgens de wet berecht worden”, schreef hij op Facebook. Zelensky noemde de moord eerder al “een vreselijke misdaad” en een “kwestie van nationale veiligheid in een land in oorlog”.