In Oekraïne is een verdachte aangehouden voor de moord op voormalig parlementsvoorzitter Andri Paroebi (54). Dat maakte president Volodymyr Zelensky bekend via sociale media. De arrestatie vond plaats in de nacht van zondag op maandag in de regio Chmelnytsky, zo’n 250 kilometer ten oosten van Lviv, waar de moord plaatsvond. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko heeft de verdachte inmiddels een verklaring afgelegd.
Paroebi werd zaterdagmiddag in Lviv op straat doodgeschoten. De dader, vermomd als fietskoerier, schoot meerdere kogels op hem af. Hulpdiensten konden niets meer doen; de politicus overleed ter plaatse. Het Oekraïense Openbaar Ministerie spreekt van een zorgvuldig voorbereide misdaad. “De bewegingen van het slachtoffer waren bestudeerd, er was een route uitgestippeld en een ontsnappingsplan voorbereid”, aldus Klymenko.
Politiechef Ivan Vyhyvsky verklaarde dat er sprake is van Russische betrokkenheid bij de aanslag. “We weten dat deze misdaad geen toeval was. Alle betrokkenen zullen volgens de wet berecht worden”, schreef hij op Facebook. Zelensky noemde de moord eerder al “een vreselijke misdaad” en een “kwestie van nationale veiligheid in een land in oorlog”.
Paroebi speelde een belangrijke rol in de moderne Oekraïense geschiedenis. Al sinds zijn jeugd was hij actief in nationalistische en onafhankelijkheidsbewegingen. Hij was betrokken bij de Oranjerevolutie in 2004 en de Maidanprotesten van 2013 en 2014, die leidden tot de val van de pro-Russische president Viktor Janoekovytsj en de keuze voor een pro-Europese koers. Van 2016 tot 2019 was hij voorzitter van het Oekraïense parlement. Na de Russische invasie sloot hij zich in 2022 aan bij de territoriale defensie.
Veel Oekraïense politici hebben Paroebi na zijn dood herdacht als een patriot en staatsman. Minister van Buitenlandse Zaken Andri Sybiha noemde hem “een man die een enorme bijdrage heeft geleverd aan de vrijheid, onafhankelijkheid en soevereiniteit van Oekraïne”. Ex-president Petro Porosjenko sprak van “een schot in het hart van Oekraïne”.
Het onderzoek naar de moord is nog in volle gang. Zelensky benadrukte dat “elke steen zal worden omgedraaid om de waarheid boven tafel te krijgen”.