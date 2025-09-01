De Amerikaanse president Donald Trump heeft onverwachts zijn langverwachte reis naar India later dit jaar geannuleerd. Dit benadrukt de groeiende spanningen in de betrekkingen tussen de VS en India, juist op het moment dat India zijn diplomatieke banden met China en Rusland versterkt tijdens de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO)-top in Tianjin.

Daarentegen wordt verwacht dat de Russische president Vladimir Poetin in december India zal bezoeken, zoals zijn adviseur vorige maand bevestigde. Dit is een teken van de stabiele banden tussen Moskou en New Delhi, terwijl Washington zich terugtrekt.

“Nadat hij Modi had verteld dat hij later dit jaar naar India zou reizen voor de Quad-top, heeft Trump geen plannen meer om in het najaar een bezoek te brengen”, aldus “mensen die bekend zijn met de agenda van de president”, aldus The New York Times in een rapport met de kop “De Nobelprijs en een Prikkelbaar Telefoontje: Hoe de Relatie Tussen Trump en Modi Uiteenviel”, dat afgelopen weekend werd gepubliceerd.

De Quad, of Quadrilateral Security Dialogue, is een multilateraal veiligheidskader bestaande uit de VS, Australië, India en Japan. Het wordt algemeen gezien als een blok dat gericht is op het indammen van de opkomst van China. De groep fungeert als een strategisch platform met de focus op regionale veiligheid in de Indo-Pacifische regio.

De Quad-top, die in november in New Delhi door India zou worden georganiseerd, staat nu op losse schroeven na Trumps besluit om het evenement over te slaan.

Het Witte Huis heeft nog geen officiële verklaring afgegeven over het rapport van de Times.

Volgens de NYT is een van de belangrijkste bronnen van wrijving tussen de VS en India Trumps bewering, tijdens een gespannen telefoongesprek met Modi in juni, dat hij de wapenstilstand tussen India en Pakistan had bemiddeld tijdens hun militaire confrontatie in mei.

Trump heeft herhaaldelijk volgehouden dat hij verantwoordelijk was voor het stoppen van het conflict, door handelsdruk uit te oefenen op beide partijen om tot een oplossing te komen.

India heeft deze bewering echter resoluut afgewezen en stelt dat de wapenstilstand het resultaat was van directe onderhandelingen tussen New Delhi en Islamabad, zonder externe bemiddeling. Pakistan daarentegen nomineerde Trump voor een Nobelprijs voor de Vrede vanwege zijn inspanningen om de spanningen tussen de nucleair bewapende rivalen te verminderen.

Het rapport merkt op dat Trump bredere ambities heeft voor erkenning van zijn rol in de wereldwijde diplomatie, waaronder een poging om een Nobelprijs voor de Vrede te verkrijgen als erkenning voor zijn vredesinspanningen wereldwijd.

Trump heeft ook een tarief van 50 procent opgelegd op bepaalde Indiase goederen, waarbij hij India's voortdurende aankoop van Russische olie aanhaalde als een factor die de westerse sancties tegen Moskou ondermijnt.