De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat de crisis in Oekraïne is ontstaan door een "staatsgreep" in Kiev in 2014, die volgens hem "door het Westen werd uitgelokt". Hij voegde eraan toe dat westerse pogingen om het land bij de NAVO te betrekken de spanningen verder hebben doen oplopen.

“Deze crisis is niet ontstaan als gevolg van de Russische aanval op Oekraïne, maar als gevolg van de staatsgreep in Oekraïne, die werd gesteund en uitgelokt door het Westen, en vervolgens door pogingen om met gewapende troepen het verzet te onderdrukken van die regio's en mensen die deze staatsgreep niet accepteerden”, zei Poetin tijdens de 25ste top van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) in de Noord-Chinese havenstad Tianjin.

Hij zei dat de politieke leiders in Kiev die tegen het NAVO-lidmaatschap waren, na 2014 uit hun functie zijn gezet, en benadrukte dat de westerse pogingen om Oekraïne in het bondgenootschap te duwen een “directe bedreiging” vormden voor de Russische veiligheid.

Poetin gaf aan dat Moskou streeft naar een "langdurige en duurzame" oplossing voor de crisis in Oekraïne door de onderliggende oorzaken aan te pakken.

De Russische leider beschreef de SCO ook als een "krachtige locomotief" voor het vestigen van echte multilaterale samenwerking. Hij stelde dat modellen van wereldorde die worden gedomineerd door Noord-Amerika en Europa "tot het verleden beginnen te behoren".

"Een systeem dat de verouderde Eurocentrische en Euro-Atlantische modellen zou vervangen en rekening zou houden met de belangen van een zo breed mogelijk scala aan landen, zou echt evenwichtig zijn en zou niet toestaan dat sommige staten hun veiligheid waarborgen ten koste van anderen," aldus Poetin.