De Russische president Vladimir Poetin heeft verklaard dat de crisis in Oekraïne is ontstaan door een "staatsgreep" in Kiev in 2014, die volgens hem "door het Westen werd uitgelokt". Hij voegde eraan toe dat westerse pogingen om het land bij de NAVO te betrekken de spanningen verder hebben doen oplopen.
“Deze crisis is niet ontstaan als gevolg van de Russische aanval op Oekraïne, maar als gevolg van de staatsgreep in Oekraïne, die werd gesteund en uitgelokt door het Westen, en vervolgens door pogingen om met gewapende troepen het verzet te onderdrukken van die regio's en mensen die deze staatsgreep niet accepteerden”, zei Poetin tijdens de 25ste top van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) in de Noord-Chinese havenstad Tianjin.
Hij zei dat de politieke leiders in Kiev die tegen het NAVO-lidmaatschap waren, na 2014 uit hun functie zijn gezet, en benadrukte dat de westerse pogingen om Oekraïne in het bondgenootschap te duwen een “directe bedreiging” vormden voor de Russische veiligheid.
Poetin gaf aan dat Moskou streeft naar een "langdurige en duurzame" oplossing voor de crisis in Oekraïne door de onderliggende oorzaken aan te pakken.
De Russische leider beschreef de SCO ook als een "krachtige locomotief" voor het vestigen van echte multilaterale samenwerking. Hij stelde dat modellen van wereldorde die worden gedomineerd door Noord-Amerika en Europa "tot het verleden beginnen te behoren".
"Een systeem dat de verouderde Eurocentrische en Euro-Atlantische modellen zou vervangen en rekening zou houden met de belangen van een zo breed mogelijk scala aan landen, zou echt evenwichtig zijn en zou niet toestaan dat sommige staten hun veiligheid waarborgen ten koste van anderen," aldus Poetin.
Afgelopen zondag verklaarde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat "de enige die deze oorlog wil, Rusland is – daarom zullen we de druk blijven opvoeren."
Hij beschuldigde Moskou ervan de oorlog te willen rekken, ondanks wereldwijde oproepen tot een staakt-het-vuren. "Nu, tijdens zijn bezoek aan China, zal Poetin opnieuw proberen zich eruit te draaien. Dat is zijn favoriete sport," zei Zelensky in een videotoespraak.
Na zijn persoonlijke ontmoeting vorige maand met de Amerikaanse president Donald Trump in de Amerikaanse staat Alaska zei Poetin dat hij de uitkomst van de top, die hij omschreef als een poging om “een weg naar vrede in Oekraïne te openen”, had besproken met de Chinese president Xi Jinping.
Rusland zal de voorstellen van China en India over Oekraïne evalueren, voegde hij eraan toe.
Ondertussen ontmoetten Poetin en de Indiase premier Narendra Modi elkaar maandag in Tianjin. De twee bespraken de oorlog in Oekraïne, waarbij Modi "alle inspanningen om vrede te bereiken" verwelkomde.
Moskou lanceerde in februari 2022 een "speciale militaire operatie" tegen Kiev, en het gewapende conflict duurt sindsdien voort, met duizenden doden en miljoenen ontheemden in Oekraïne als gevolg.