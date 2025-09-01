Minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko heeft op Telegram gepost dat de verdachte schutter gisteravond in de regio Khmelnytskyi in het westen van Oekraïne in hechtenis is genomen. Veel details zijn nog niet vrijgegeven. Zelensky gaf hiernaast aan dat: “Het onderzoek wordt voortgezet om alle feiten van deze moord vast te stellen.”
In de westelijke stad Lviv werd Parubi, de voormalige voorzitter van het Oekraïense parlement, doodgeschoten. The Kyiv Independent meldt dat de schutter, die op een elektrische fiets reed en zich voordeed als bezorger, acht schoten op Parubi heeft gelost. Zelensky schreef op X: “Alle omstandigheden van deze vreselijke misdaad moeten worden opgehelderd.”
Pro-Europese houding
Van 2016 tot 2019 was Parubi voorzitter van het parlement. Hij nam ook deel aan belangrijke nationale pro-Europese bewegingen.
De Maidan-revolutie van 2013 en 2014 volgde op de Oranje Revolutie van 2004, die resulteerde in nieuwe verkiezingen. Na de latere revolutie ontstond een pro-Europese koers, die resulteerde in de omverwerping van de pro-Russische president van Oekraïne.