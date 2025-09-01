Minister van Binnenlandse Zaken Ihor Klymenko heeft op Telegram gepost dat de verdachte schutter gisteravond in de regio Khmelnytskyi in het westen van Oekraïne in hechtenis is genomen. Veel details zijn nog niet vrijgegeven. Zelensky gaf hiernaast aan dat: “Het onderzoek wordt voortgezet om alle feiten van deze moord vast te stellen.”

In de westelijke stad Lviv werd Parubi, de voormalige voorzitter van het Oekraïense parlement, doodgeschoten. The Kyiv Independent meldt dat de schutter, die op een elektrische fiets reed en zich voordeed als bezorger, acht schoten op Parubi heeft gelost. Zelensky schreef op X: “Alle omstandigheden van deze vreselijke misdaad moeten worden opgehelderd.”