Een grootschalige reddingsoperatie was maandag aan de gang in Afghanistan, nadat een zware aardbeving en meerdere naschokken huizen hadden verwoest in een afgelegen, bergachtig gebied. Meer dan 800 mensen kwamen om het leven, aldus de autoriteiten.

De aardbeving vond net voor middernacht plaats en liet gebouwen schudden van Kabul tot de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.

Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS) hebben meer dan 1,2 miljoen mensen waarschijnlijk sterke of zeer sterke schokken gevoeld.

In de buurt van het epicentrum in het oosten van Afghanistan kwamen alleen al in de afgelegen provincie Kunar ongeveer 800 mensen om het leven en raakten 2500 mensen gewond, aldus regeringswoordvoerder Zabihullah Mujahid.

In de aangrenzende provincie Nangarhar kwamen nog eens 12 mensen om en raakten 255 gewond, voegde hij eraan toe.

"Talrijke huizen zijn verwoest," zei Abdul Mateen Qani, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

De meeste Afghanen wonen in laagbouwhuizen van leemstenen, die kwetsbaar zijn voor instorting. Sommige van de zwaarst getroffen dorpen in de afgelegen provincie Kunar "zijn onbereikbaar vanwege geblokkeerde wegen," waarschuwde het VN-migratieagentschap in een verklaring.

De Taliban-autoriteiten en de Verenigde Naties hebben reddingsoperaties gemobiliseerd naar de zwaar getroffen gebieden.