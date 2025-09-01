Een grootschalige reddingsoperatie was maandag aan de gang in Afghanistan, nadat een zware aardbeving en meerdere naschokken huizen hadden verwoest in een afgelegen, bergachtig gebied. Meer dan 800 mensen kwamen om het leven, aldus de autoriteiten.
De aardbeving vond net voor middernacht plaats en liet gebouwen schudden van Kabul tot de Pakistaanse hoofdstad Islamabad.
Volgens de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS) hebben meer dan 1,2 miljoen mensen waarschijnlijk sterke of zeer sterke schokken gevoeld.
In de buurt van het epicentrum in het oosten van Afghanistan kwamen alleen al in de afgelegen provincie Kunar ongeveer 800 mensen om het leven en raakten 2500 mensen gewond, aldus regeringswoordvoerder Zabihullah Mujahid.
In de aangrenzende provincie Nangarhar kwamen nog eens 12 mensen om en raakten 255 gewond, voegde hij eraan toe.
"Talrijke huizen zijn verwoest," zei Abdul Mateen Qani, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
De meeste Afghanen wonen in laagbouwhuizen van leemstenen, die kwetsbaar zijn voor instorting. Sommige van de zwaarst getroffen dorpen in de afgelegen provincie Kunar "zijn onbereikbaar vanwege geblokkeerde wegen," waarschuwde het VN-migratieagentschap in een verklaring.
De Taliban-autoriteiten en de Verenigde Naties hebben reddingsoperaties gemobiliseerd naar de zwaar getroffen gebieden.
Het ministerie van Defensie meldde dat er tot nu toe 40 vluchten zijn uitgevoerd. Een medewerker van het landbouwdepartement in het Nurgal-district van Kunar zei dat mensen haastig probeerden geblokkeerde wegen naar geïsoleerde dorpen vrij te maken, maar dat zwaar getroffen gebieden afgelegen zijn en beperkte telecommunicatienetwerken hebben.
"Er is veel angst en spanning... Kinderen en vrouwen schreeuwden. We hebben nog nooit zoiets meegemaakt in ons leven," vertelde Ijaz Ulhaq Yaad aan AFP.
Hij voegde eraan toe dat veel mensen in de door de aardbeving getroffen dorpen behoren tot de meer dan vier miljoen Afghanen die de afgelopen jaren zijn teruggekeerd uit Iran en Pakistan. "Ze wilden hier hun thuis bouwen."
De aardbeving, die op een relatief geringe diepte van acht kilometer plaatsvond, lag 27 kilometer van de stad Jalalabad in de provincie Nangarhar, aldus de USGS.
De provincies Nangarhar en Kunar grenzen aan Pakistan, waar de Torkham-grensovergang het toneel is van vele golven van Afghaanse terugkeerders die zijn gedeporteerd of gedwongen te vertrekken, vaak zonder werk of onderdak.
VN-secretaris-generaal Antonio Guterres betuigde zijn medeleven, samen met de Taliban-regering en verschillende landen.
"Ik sta in volledige solidariteit met het Afghaanse volk na de verwoestende aardbeving die het land eerder vandaag heeft getroffen," zei hij.