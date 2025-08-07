Op het Schouwburgplein in het centrum van Rotterdam hebben zich woensdagavond kort na elkaar twee gewelddadige incidenten voorgedaan. Eerst raakte een 19-jarige man lichtgewond bij een steekpartij, vervolgens werd een 34-jarige man van dichtbij in zijn borst geschoten. De politie gaat ervan uit dat de twee zaken los van elkaar staan.

De steekpartij vond rond 18.10 uur plaats. Het slachtoffer, een jonge Rotterdammer, raakte hierbij lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De dader is na het incident gevlucht; de politie is nog op zoek naar hem.

Rond 20.00 uur ging het opnieuw mis op het plein, dat op dat moment drukbezocht was door omstanders en spelende kinderen op het groene stadstapijt. Twee mannen, beiden 34 en afkomstig uit Rotterdam, kregen ruzie terwijl ze samen op een bankje zaten. Volgens een ooggetuige, Gracielo, zaten ze al enige tijd op het plein, waar ze wodka en energydrankjes dronken en luidruchtig met elkaar discussieerden.

Toen de ruzie even leek te zijn bedaard, trok een van de mannen plotseling een vuurwapen uit een heuptasje en schoot de ander van korte afstand in zijn borst. „Hij kon niet missen”, aldus de getuige. De schutter zou op nog geen drie meter afstand hebben gezeten, op de voet van een rode lantaarn tegenover het slachtoffer.