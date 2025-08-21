Het Israëlische leger heeft 63 Palestijnse archeologische locaties op de bezette Westelijke Jordaanoever uitgeroepen tot 'Israëlisch erfgoed', aldus een Palestijns onderzoeksinstituut. Dit vormt een duidelijke schending van het internationaal recht en internationale verplichtingen.

Dit werd woensdag gemeld in een rapport van het Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), een niet-gouvernementele organisatie, getiteld 'Archaeological Sites in Nablus Governorate: An Open Arena for Israeli Confiscation Plans', dat werd ingezien door Anadolu Agency.

Volgens het rapport bevat een boekje met militaire bevelen, ondertekend door brigadegeneraal Moti Almoz, hoofd van de Israëlische Civiele Administratie onder het leger, in de bezette Westelijke Jordaanoever, de classificatie van 63 locaties als 'Israëlische historische en archeologische locaties'.

Het rapport vermeldde dat 59 van deze locaties zich bevinden in het gouvernement Nablus, drie in het gouvernement Ramallah en één in het gouvernement Salfit.

Het rapport stelde dat het richten op Palestijnse archeologische locaties in de bezette Westelijke Jordaanoever door Israël 'niet slechts administratieve of juridische formaliteiten zijn, maar deel uitmaken van een systematisch beleid gericht op het confisqueren van Palestijns erfgoed'.

Het voegde eraan toe dat deze stap deel uitmaakt van 'het herdefiniëren van de Palestijnse erfgoedidentiteit om het Israëlische narratief te ondersteunen, vooral omdat de meeste van de doelgerichte locaties zich bevinden in de buurt van Israëlische buitenposten, nederzettingen of andere koloniale locaties — met name in het gouvernement Nablus.'

Het rapport benadrukte dat 'het classificeren van deze Palestijnse archeologische en historische locaties als 'Israëlisch' een duidelijke schending vormt van het internationaal recht, een flagrante schending van internationale verplichtingen en een directe bedreiging voor de Palestijnse nationale identiteit.'