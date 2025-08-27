Het Palestijnse volk heeft “onze collectieve actie” nodig, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan maandag tijdens de opening van een spoedvergadering van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) over Gaza.

Tijdens de bijeenkomst van de OIC, gehouden in de Saoedische stad Jeddah, verklaarde Fidan als voorzitter van de top: “Wat het Palestijnse volk nodig heeft, is onze collectieve actie.”

Hij waarschuwde dat erkenning van Palestina onvoldoende is zonder wereldwijde actie om Israël te dwingen zijn oorlog te beëindigen.

“De Israëlische regering streeft niet naar vrede, maar naar de uitwissing van Palestina. Dit mag niet worden toegestaan,” zei hij.

“Ze moeten worden gestopt.”

De OIC-vergadering, voorgezeten door de Turkse minister, richt zich op de voortdurende Israëlische acties in Gaza en heeft als doel de standpunten en reacties van de lidstaten te coördineren.

In zijn openingswoorden veroordeelde Fidan ook de aanvallen van kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief acties van Israëlische ministers, en benadrukte dat dergelijke daden niet ongestraft kunnen doorgaan in de historische stad.

Israël heeft sinds oktober 2023 bijna 62.700 Palestijnen gedood in een brute aanval op Gaza.

De oorlog heeft de enclave verwoest, die nu geconfronteerd wordt met een door Israël opgelegde hongersnood.