'Palestijnen hebben collectieve actie nodig,' Turkse minister Buitenlandse Zaken op de OIC over Gaza
Turkije riep op tot gecoördineerde internationale druk op Israël om de Gazaoorlog te beëindigen en benadrukte de steun van de OIC voor een voorstel voor een staakt-het-vuren.
Turkije belooft steun voor de wederopbouw van Gaza. / Foto: AA
27 augustus 2025

Het Palestijnse volk heeft “onze collectieve actie” nodig, zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan maandag tijdens de opening van een spoedvergadering van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking (OIC) over Gaza.

Tijdens de bijeenkomst van de OIC, gehouden in de Saoedische stad Jeddah, verklaarde Fidan als voorzitter van de top: “Wat het Palestijnse volk nodig heeft, is onze collectieve actie.”

Hij waarschuwde dat erkenning van Palestina onvoldoende is zonder wereldwijde actie om Israël te dwingen zijn oorlog te beëindigen.

“De Israëlische regering streeft niet naar vrede, maar naar de uitwissing van Palestina. Dit mag niet worden toegestaan,” zei hij.

“Ze moeten worden gestopt.”

De OIC-vergadering, voorgezeten door de Turkse minister, richt zich op de voortdurende Israëlische acties in Gaza en heeft als doel de standpunten en reacties van de lidstaten te coördineren.

In zijn openingswoorden veroordeelde Fidan ook de aanvallen van kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief acties van Israëlische ministers, en benadrukte dat dergelijke daden niet ongestraft kunnen doorgaan in de historische stad.

Israël heeft sinds oktober 2023 bijna 62.700 Palestijnen gedood in een brute aanval op Gaza.

De oorlog heeft de enclave verwoest, die nu geconfronteerd wordt met een door Israël opgelegde hongersnood.

Wapenstilstand in Gaza

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken benadrukte het belang van het wapenstilstandsvoorstel van Egypte en Qatar, dat kan helpen om de Israëlische aanvallen te stoppen. Hij merkte op dat de OIC de inspanningen voor een wapenstilstand in Gaza volledig zal ondersteunen.

“Er is een akkoord bereikt, maar de agressor [Israël] moet ook instemmen,” zei Hakan Fidan.

Fidan waarschuwde dat het niet slagen van een wapenstilstand zou leiden tot voortzetting van de bezetting en wreedheden, en riep op tot een VN-initiatief voor het volledige lidmaatschap van Palestina.

Hij benadrukte dat plannen voor de wederopbouw en rehabilitatie van Gaza moeten plaatsvinden binnen een Arabisch-Islamitisch kader, waarbij Turkije volledig toegewijd is om deze inspanningen te ondersteunen.

“We moeten ervoor zorgen dat de Palestijnen in Gaza blijven. We moeten samen de Gazastrook herbouwen,” zei Fidan.

Fidan herinnerde eraan dat de OIC is opgericht om de Al Aqsa-moskee te beschermen, en waarschuwde dat elke zwakte de kernmissie van de organisatie zou ondermijnen.

Hij waarschuwde ook dat de Israëlische aanvallen op Syrië, Libanon en Iran een bredere destabilisatieagenda weerspiegelen die een bedreiging vormt voor de regionale en mondiale veiligheid.

