De lokale Olympische hardloper Bashir Abdi neemt deel aan het programma, dat begint met de traditionele Palestijnse dans Dabke. Olympisch roeier Tim Brys, zevenkampster Jente Hauttekeete en voormalig Belgisch Cat Jana Raman behoren tot de andere deelnemers.

Daarnaast roepen de organisatoren bedrijven en organisaties op om deel te nemen. Het is mogelijk om de Peace Run te sponsoren. Net als de deelnemersbijdragen gaat elke euro die partners en sponsors doneren rechtstreeks naar Artsen zonder Grenzen.