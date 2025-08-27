OORLOG IN GAZA
1 min lezen
Inzameling voor de humanitaire hulp van Artsen zonder Grenzen in Gaza
Op zondag 5 oktober vindt in het Wouter Weylandtstadion in Gent de Peace Run for Gaza plaats, een fondsenwervingsactie voor de noodhulp van Artsen zonder Grenzen (AZG) aan kinderen in de Gazastrook.
Archieffoto: Demonstranten lopen met Gaza vlaggen door de stad. / Foto: AFP
27 augustus 2025

De lokale Olympische hardloper Bashir Abdi neemt deel aan het programma, dat begint met de traditionele Palestijnse dans Dabke. Olympisch roeier Tim Brys, zevenkampster Jente Hauttekeete en voormalig Belgisch Cat Jana Raman behoren tot de andere deelnemers.

Daarnaast roepen de organisatoren bedrijven en organisaties op om deel te nemen. Het is mogelijk om de Peace Run te sponsoren. Net als de deelnemersbijdragen gaat elke euro die partners en sponsors doneren rechtstreeks naar Artsen zonder Grenzen.

Volgens de organisatoren, Sportaround vzw, Sport Eldorado en Teachers Without Borders van Artevelde University College, “is het doel om samen met zoveel mogelijk Gentenaars de symbolische afstand van 4.200 kilometer tussen Gent en Gaza te overbruggen”.

Ons doel is om gezamenlijk een historisch belangrijk bedrag in te zamelen om een krachtig statement van solidariteit af te geven. Bedrijven die zich hiervoor inzetten, tonen niet alleen sociaal leiderschap, maar dragen ook rechtstreeks bij aan cruciale hulp voor de kinderen in Gaza, aldus de organisatie.

