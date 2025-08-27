Enkele honderden Belgische en internationale journalisten verzamelden dinsdagmiddag op de Kunstberg (Mont des Arts) in Brussel om hun solidariteit te betuigen met collega’s die zijn omgekomen in de Israëlische aanvallen op Gaza.

De bijeenkomst werd georganiseerd naar aanleiding van de recente dood van Anas al-Sharif, een 28-jarige Al Jazeera-journalist, die op 10 augustus werd gedood bij een Israëlische luchtaanval op een pers-voorziening bij het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-Stad. Bij dezelfde aanval kwamen vier andere Al Jazeera-journalisten en freelancejournalist Mohammad al-Khaldi om het leven. Op maandag kwamen opnieuw vijf journalisten van Reuters, Al Jazeera en AP om bij een aanval op het Nasser-ziekenhuis in Khan Younis.

Volgens de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) en andere aanwezige organisaties maken deze aanvallen deel uit van een bewuste strategie van de Israëlische regering om onafhankelijke verslaggeving te verhinderen, misdaden te verbergen en angst te zaaien in de journalistiek. “Dit is geen collateral damage, maar een gerichte aanval op persvrijheid en het fundamentele recht om getuige te zijn van gruweldaden,” aldus de federaties in een gezamenlijk persbericht.

Tijdens de bijeenkomst werden de namen voorgelezen van alle 219 journalisten die sinds het begin van het conflict in Gaza zijn omgekomen, waaronder de vijf slachtoffers van de recente aanval in Khan Younis: Hussam al-Masri, Mohamed Salameh, Moaz Abu Taha, Mariam Dagga en Ahmed Abu Aziz. Daarna werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de slachtoffers.