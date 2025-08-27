Het federale kernkabinet heeft woensdag opnieuw vergaderd over het Belgische standpunt in het Gaza-conflict, maar een doorbraak bleef uit. De discussie draaide vooral rond mogelijke sancties tegen Israël en de vraag of België Palestina snel moet erkennen. Maandag komen premier Bart De Wever (N-VA) en zijn vicepremiers opnieuw bijeen.

Nota met tien maatregelen

Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) legde een nota van 25 pagina’s voor met tien concrete maatregelen tegen Israël. Daarin stelt hij onder meer voor om een importverbod op producten uit nederzettingen in te voeren, een inreisverbod op te leggen aan extremistische ministers, en sancties te treffen tegen kolonisten en organisaties die betrokken zijn bij geweld. Ook de zo’n 800 Belgen die in illegale nederzettingen wonen, zouden volgens zijn voorstel geen consulaire bijstand of verblijfsvisa meer krijgen.

Daarnaast wil Prévot de wetgeving rond wapenexport en -doorvoer verstrengen. Zo zouden vluchten met militair materiaal richting Israël niet langer via België mogen verlopen, na eerdere incidenten op de luchthaven van Luik. Ook pleit hij ervoor om de militaire afhankelijkheid van Israëlische defensiebedrijven stop te zetten.

Kloof binnen de regering

Het grootste twistpunt blijft echter de erkenning van Palestina. Prévot dringt aan op een snelle stap vooruit: “Blijven wachten op het juiste moment is onvoldoende. We moeten aan de goede kant van de geschiedenis staan.” Hij vindt dat België mee moet gaan in de dynamiek van landen zoals Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, die binnenkort een erkenning overwegen.