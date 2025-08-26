De Associated Press (AP) en Reuters hebben verantwoording geëist van het Israëlische leger na een dodelijke luchtaanval op een ziekenhuis in het zuiden van Gaza, waarbij 20 mensen omkwamen, onder wie vijf journalisten. Onder de slachtoffers waren drie journalisten die werkten voor de twee persbureaus.

In een gezamenlijke brief aan premier Benjamin Netanyahu en andere hoge functionarissen op dinsdag, uitten AP-hoofdredacteur Julie Pace en Reuters-hoofdredacteur Alessandra Galloni hun verontwaardiging over het feit dat onafhankelijke journalisten tot de doden behoorden bij de aanval op het Nasser Medisch Complex in Khan Younis. Dit ziekenhuis is een civiele faciliteit die onder internationaal recht beschermd is.

“Freelance visuele journalisten Mariam Abu Dagga en Moaz Abu Taha werkten respectievelijk voor AP en Reuters, evenals voor andere media tijdens de oorlog. Cameraman Hussam al-Masri, een aannemer voor Reuters, kwam ook om het leven, terwijl fotograaf Hatem Khaled, een andere aannemer voor Reuters, gewond raakte,” schreven de hoofdredacteuren.

Ze benadrukten dat de journalisten aanwezig waren in hun professionele hoedanigheid om verslag te doen van de oorlog, op een moment dat Israël buitenlandse journalisten al bijna twee jaar de toegang tot Gaza heeft ontzegd.

Het Israëlische leger erkende de aanval en beweerde dat het geen journalisten als doelwit heeft, en kondigde een intern onderzoek aan. Maar de twee hoofdredacteuren uitten hun twijfels, waarbij ze opmerkten dat eerdere Israëlische onderzoeken zelden tot duidelijkheid of verantwoording hebben geleid. Ze stelden ook vragen over de mogelijkheid dat Israël opzettelijk live-uitzendingen aanvalt om informatie te onderdrukken.

“Het aanvallen van een ziekenhuis, gevolgd door een tweede aanval terwijl journalisten en reddingswerkers reageerden, roept dringende vragen op over de naleving van internationale verplichtingen om burgers en journalisten te beschermen,” aldus de brief.

Israëls brutaliteit