De Hongaars-Canadese arts en Holocaust-overlevende Gabor Maté heeft zijn steun uitgesproken voor de Gaza Freedom Flotilla, die aanstaande zondag vanuit Barcelona zal vertrekken in een nieuwe poging om hulp te leveren.
“Ik ben hier om alle steun te geven die ik kan aan die vloot,” zei Maté donderdag in een video op sociale media. “Ik zou willen dat ik bij jullie kon zijn.”
Maté herinnerde aan het verleden van Israël, waarin eerdere hulpkonvooien op zee werden onderschept.
“Israël heeft piraterij gepleegd op volle zee door deze boten met hulpgoederen en steun voor de behoeftigste mensen ter wereld in beslag te nemen, en de deelnemers te arresteren. Dit keer zullen meer boten vertrekken vanuit verschillende landen,” zei hij.
De aankomende vloot brengt vier initiatieven samen: de Maghreb Sumud Flotilla, de Global Movement to Gaza, de Freedom Flotilla Coalition en Sumud Nusantara.
‘Mijn hart is zeker bij jullie’
Het eerste konvooi zal zondag vertrekken vanuit Spaanse havens en wordt gevolgd door een tweede vanuit Tunesië op 4 september.
Maté, een expert op het gebied van kinderontwikkeling en trauma, beschreef de verwoesting in Gaza als een bron van wereldwijde pijn.
“Wat we in Gaza zien, traumatiseert letterlijk en breekt de harten van miljoenen en miljoenen mensen over de hele wereld. En deze vloot is een gebaar van steun. Het is een gebaar van openhartigheid, van menselijke solidariteit. Het is niet gericht tegen iemand. Het is gericht op steun voor mensen wiens lijden we zien, en waar velen van ons zich zo machteloos tegenover voelen.”
Hij sloot zijn boodschap af met woorden van aanmoediging voor degenen die zich voorbereiden om te varen.
“Mijn hart is zeker bij jullie, en mijn gedachten zijn bij jullie, en we zullen jullie volgen,” voegde hij eraan toe.