De Hongaars-Canadese arts en Holocaust-overlevende Gabor Maté heeft zijn steun uitgesproken voor de Gaza Freedom Flotilla, die aanstaande zondag vanuit Barcelona zal vertrekken in een nieuwe poging om hulp te leveren.

“Ik ben hier om alle steun te geven die ik kan aan die vloot,” zei Maté donderdag in een video op sociale media. “Ik zou willen dat ik bij jullie kon zijn.”

Maté herinnerde aan het verleden van Israël, waarin eerdere hulpkonvooien op zee werden onderschept.

“Israël heeft piraterij gepleegd op volle zee door deze boten met hulpgoederen en steun voor de behoeftigste mensen ter wereld in beslag te nemen, en de deelnemers te arresteren. Dit keer zullen meer boten vertrekken vanuit verschillende landen,” zei hij.

De aankomende vloot brengt vier initiatieven samen: de Maghreb Sumud Flotilla, de Global Movement to Gaza, de Freedom Flotilla Coalition en Sumud Nusantara.

‘Mijn hart is zeker bij jullie’