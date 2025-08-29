Turkije heeft zijn volledige opschorting van handel met Israël opnieuw bevestigd. De minister van Buitenlandse Zaken kondigde aan dat Turkse schepen niet langer mogen aanmeren in Israëlische havens en dat Israëlische vliegtuigen geen toegang meer krijgen tot het Turkse luchtruim.

Tijdens een buitengewone zitting van het Turkse parlement op vrijdag beschuldigde minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan Israël van het plegen van misdaden in Gaza, die hij omschreef als “een van de donkerste hoofdstukken in de menselijke geschiedenis.”

“Israël pleegt al twee jaar genocide in Gaza, waarbij het fundamentele menselijke waarden negeert onder het oog van de wereld,” zei Fidan.