Turkije herbevestigt volledige handelsopschorting met Israël, verbiedt aanmeren Israëlische havens
De Turkse minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan verwerpt elk voorstel dat de verplaatsing van Palestijnen uit Gaza inhoudt, ongeacht wie het voorstel doet.
Fidan zegt dat ze elk plan dat de verplaatsing van Palestijnen uit Gaza beoogt, tegenwerken, ongeacht wie het voorstelt. / Foto: AA
29 augustus 2025

Turkije heeft zijn volledige opschorting van handel met Israël opnieuw bevestigd. De minister van Buitenlandse Zaken kondigde aan dat Turkse schepen niet langer mogen aanmeren in Israëlische havens en dat Israëlische vliegtuigen geen toegang meer krijgen tot het Turkse luchtruim.

Tijdens een buitengewone zitting van het Turkse parlement op vrijdag beschuldigde minister van Buitenlandse Zaken Hakan Fidan Israël van het plegen van misdaden in Gaza, die hij omschreef als “een van de donkerste hoofdstukken in de menselijke geschiedenis.”

“Israël pleegt al twee jaar genocide in Gaza, waarbij het fundamentele menselijke waarden negeert onder het oog van de wereld,” zei Fidan.

Hij voegde eraan toe dat het verzet van de Palestijnen tegen Israël “de loop van de geschiedenis zal veranderen, een symbool zal worden voor de onderdrukten en de fundamenten van een vervallen orde zal doen schudden.”

Fidan wees elk voorstel af dat de verplaatsing van Palestijnen uit Gaza inhoudt en benadrukte: “Ongeacht wie het voorstelt, zo’n plan is voor ons ongeldig.”

De minister veroordeelde verder de acties van Israël buiten Gaza en noemde aanvallen in Libanon, Jemen, Syrië en Iran als het “duidelijkste teken van een terroristische staatsmentaliteit die de internationale orde tart.”

