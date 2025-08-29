De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken én Defensie Ruben Brekelmans heeft woensdag opgeroepen tot een steviger optreden van de Europese Unie ten aanzien van zowel de oorlog in Oekraïne als het conflict in Gaza en de Westelijke Jordaanoever. In een bericht op X benadrukte hij tegenover EU-buitenlandchef Kaja Kallas de noodzaak van “meer steun voor Oekraïne, meer druk op Hamas en Israël om de humanitaire ramp te beëindigen, en een Europees verbod op producten uit illegale nederzettingen”.

Zijn oproep komt op een moment dat de EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie dit weekend in Kopenhagen bijeenkomen voor een informeel overleg. Formele besluiten worden daar niet verwacht, maar diplomaten rekenen op een fel debat over de EU-houding tegenover Israël. Door de recente escalaties in Gaza en nieuwe Israëlische uitbreidingsplannen voor nederzettingen is er beweging gekomen in een dossier dat jarenlang muurvast leek te zitten. Nederland ontwikkelde zich de voorbije maanden tot een activistische speler die, samen met landen als Ierland, Slovenië, Spanje en Zweden, aandringt op strenger EU-beleid.

EU-Israël Associatieverdrag

Zo lanceerde Den Haag eerder het voorstel om de handelsvoordelen van het EU-Israël Associatieverdrag op te schorten, een stap die Zweden later steunde. Ook wordt er druk gezet om humanitaire afspraken met Israël beter na te leven, nadat de Europese Commissie concludeerde dat eerdere toezeggingen onvoldoende waren nagekomen. Voor de komende dagen wordt hoogstens verwacht dat een bescheiden stap vooruit wordt gezet, zoals het bevriezen van wetenschappelijke samenwerking binnen het Horizon-programma – wat dan de eerste echte EU-maatregel tegen Israël zou zijn wegens vermeende schendingen van mensenrechten en internationaal recht.