TURKIJE
2 min lezen
Emine Erdogan roept op tot sterkere culturele en milieusamenwerking op SCO-topbijeenkomst
De first ladies van Turkije, Nepal, Armenië, Maleisië, Mongolië, Azerbeidzjan, Iran, Egypte en Oezbekistan, samen met de dochter van de Iraanse president, woonden een cultureel evenement bij aan de zijlijn van de SCO-top.
Emine Erdogan roept op tot sterkere culturele en milieusamenwerking op SCO-topbijeenkomst
"Ik hoop dat deze zinvolle ontmoetingen de banden tussen onze landen verder zullen versterken," zei Emine Erdoğan. / Turkish Presidency
3 september 2025

De Turkse First Lady Emine Erdoğan heeft deelgenomen aan een cultureel programma georganiseerd door de Chinese First Lady Peng Liyuan, aan de zijlijn van de 25ste Top van de Raad van Staatshoofden van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO).

Emine Erdogan werd bij haar aankomst op het evenement hartelijk verwelkomd door Peng. Het programma bracht echtgenotes van staatshoofden samen voor een familiefoto, gevolgd door een cultureel programma dat de diverse tradities van de deelnemende landen belichtte, aldus een verklaring van het Turkse presidentschap op maandag.

Ook de first ladies van Nepal, Armenië, Maleisië, Mongolië, Azerbeidzjan, Iran, Egypte en Oezbekistan, samen met de dochter van de Iraanse president, waren aanwezig.

De bijeenkomst bood de deelnemers de gelegenheid om van gedachten te wisselen over cultureel erfgoed en gedeelde waarden, aldus de verklaring.

Aanbevolen

Na het evenement deelde Emine Erdoğan haar ervaringen op sociale media en sprak ze haar tevredenheid uit over haar deelname aan de bijeenkomst die door Peng werd georganiseerd.

“In dit speciale programma, waarin we de culturele en architectonische rijkdom van Tianjin hebben verkend, voerden we vriendschappelijke gesprekken en wisselden we van gedachten over gedeelde waarden zoals vrede, familie, milieu en culturele samenwerking,” zei ze.

“Ik hoop dat deze betekenisvolle ontmoetingen de banden tussen onze landen verder zullen versterken.”

De Chinese president Xi Jinping was gastheer van de tweedaagse top van SCO-leiders, evenals de “SCO plus”-bijeenkomst, waarbij ongeveer 20 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig waren, naast leiders van internationale organisaties.

Het was de grootste bijeenkomst van de SCO tot nu toe en de vijfde keer dat China gastheer was sinds de oprichting van het blok in 2001

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us