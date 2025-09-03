De Turkse First Lady Emine Erdoğan heeft deelgenomen aan een cultureel programma georganiseerd door de Chinese First Lady Peng Liyuan, aan de zijlijn van de 25ste Top van de Raad van Staatshoofden van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO).

Emine Erdogan werd bij haar aankomst op het evenement hartelijk verwelkomd door Peng. Het programma bracht echtgenotes van staatshoofden samen voor een familiefoto, gevolgd door een cultureel programma dat de diverse tradities van de deelnemende landen belichtte, aldus een verklaring van het Turkse presidentschap op maandag.

Ook de first ladies van Nepal, Armenië, Maleisië, Mongolië, Azerbeidzjan, Iran, Egypte en Oezbekistan, samen met de dochter van de Iraanse president, waren aanwezig.

De bijeenkomst bood de deelnemers de gelegenheid om van gedachten te wisselen over cultureel erfgoed en gedeelde waarden, aldus de verklaring.