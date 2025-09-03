De Turkse First Lady Emine Erdoğan heeft deelgenomen aan een cultureel programma georganiseerd door de Chinese First Lady Peng Liyuan, aan de zijlijn van de 25ste Top van de Raad van Staatshoofden van de Shanghai Samenwerkingsorganisatie (SCO).
Emine Erdogan werd bij haar aankomst op het evenement hartelijk verwelkomd door Peng. Het programma bracht echtgenotes van staatshoofden samen voor een familiefoto, gevolgd door een cultureel programma dat de diverse tradities van de deelnemende landen belichtte, aldus een verklaring van het Turkse presidentschap op maandag.
Ook de first ladies van Nepal, Armenië, Maleisië, Mongolië, Azerbeidzjan, Iran, Egypte en Oezbekistan, samen met de dochter van de Iraanse president, waren aanwezig.
De bijeenkomst bood de deelnemers de gelegenheid om van gedachten te wisselen over cultureel erfgoed en gedeelde waarden, aldus de verklaring.
Na het evenement deelde Emine Erdoğan haar ervaringen op sociale media en sprak ze haar tevredenheid uit over haar deelname aan de bijeenkomst die door Peng werd georganiseerd.
“In dit speciale programma, waarin we de culturele en architectonische rijkdom van Tianjin hebben verkend, voerden we vriendschappelijke gesprekken en wisselden we van gedachten over gedeelde waarden zoals vrede, familie, milieu en culturele samenwerking,” zei ze.
“Ik hoop dat deze betekenisvolle ontmoetingen de banden tussen onze landen verder zullen versterken.”
De Chinese president Xi Jinping was gastheer van de tweedaagse top van SCO-leiders, evenals de “SCO plus”-bijeenkomst, waarbij ongeveer 20 staatshoofden en regeringsleiders aanwezig waren, naast leiders van internationale organisaties.
Het was de grootste bijeenkomst van de SCO tot nu toe en de vijfde keer dat China gastheer was sinds de oprichting van het blok in 2001