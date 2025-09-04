Van 20 tot 23 oktober organiseert het Brussels Regionaal Investerings- en Exportagentschap hub.brussels een grootschalige multisectorale economische missie naar Turkije. De reis richt zich niet alleen op Istanboel, de economische hoofdstad van het land, maar ook op twee snelgroeiende regio’s die steeds belangrijker worden in de Turks-Belgische relaties: Eskişehir en Emirdağ.

Volgens de organisatoren is het doel van de missie om de handels- en investeringsrelaties tussen België en Turkije verder te versterken en Belgische bedrijven in contact te brengen met veelbelovende markten in opkomende sectoren. “Deze missie biedt een unieke gelegenheid om nieuwe zakelijke contacten te leggen en om duurzame partnerschappen uit te bouwen in uiteenlopende domeinen,” aldus hub.brussels.

Istanboel als strategisch knooppunt

Istanboel blijft een vaste waarde voor buitenlandse investeerders. Als grootste stad en economisch hart van Turkije biedt de metropool kansen in sectoren variërend van technologie tot vastgoed en van logistiek tot toerisme. Tijdens de missie worden B2B-gesprekken georganiseerd met Turkse ondernemingen en instellingen, aangevuld met een netwerkavond op het Belgisch consulaat-generaal.

Eskişehir: innovatief en toekomstgericht

Een belangrijk nieuw element in de missie is de focus op Eskişehir. Deze stad, gelegen in Centraal-Anatolië, staat bekend om haar dynamische industriële en technologische ecosysteem. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling en de groene economie spelen er een steeds grotere rol. Voor Belgische bedrijven die actief zijn in duurzaamheid, digitalisering en nieuwe technologieën, liggen hier volgens de organisatoren grote kansen. In samenwerking met de Kamer van Koophandel en de EU-Kamer worden er seminaries gehouden over onder meer groene industrie en investeringsmogelijkheden.