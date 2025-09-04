Van 20 tot 23 oktober organiseert het Brussels Regionaal Investerings- en Exportagentschap hub.brussels een grootschalige multisectorale economische missie naar Turkije. De reis richt zich niet alleen op Istanboel, de economische hoofdstad van het land, maar ook op twee snelgroeiende regio’s die steeds belangrijker worden in de Turks-Belgische relaties: Eskişehir en Emirdağ.
Volgens de organisatoren is het doel van de missie om de handels- en investeringsrelaties tussen België en Turkije verder te versterken en Belgische bedrijven in contact te brengen met veelbelovende markten in opkomende sectoren. “Deze missie biedt een unieke gelegenheid om nieuwe zakelijke contacten te leggen en om duurzame partnerschappen uit te bouwen in uiteenlopende domeinen,” aldus hub.brussels.
Istanboel als strategisch knooppunt
Istanboel blijft een vaste waarde voor buitenlandse investeerders. Als grootste stad en economisch hart van Turkije biedt de metropool kansen in sectoren variërend van technologie tot vastgoed en van logistiek tot toerisme. Tijdens de missie worden B2B-gesprekken georganiseerd met Turkse ondernemingen en instellingen, aangevuld met een netwerkavond op het Belgisch consulaat-generaal.
Eskişehir: innovatief en toekomstgericht
Een belangrijk nieuw element in de missie is de focus op Eskişehir. Deze stad, gelegen in Centraal-Anatolië, staat bekend om haar dynamische industriële en technologische ecosysteem. Innovatie, onderzoek en ontwikkeling en de groene economie spelen er een steeds grotere rol. Voor Belgische bedrijven die actief zijn in duurzaamheid, digitalisering en nieuwe technologieën, liggen hier volgens de organisatoren grote kansen. In samenwerking met de Kamer van Koophandel en de EU-Kamer worden er seminaries gehouden over onder meer groene industrie en investeringsmogelijkheden.
Emirdağ: economische én sociale brug
Ook Emirdağ, een stad die volop in ontwikkeling is en zich snel ontwikkelt tot een industrieel centrum, maakt deel uit van de missie. Het bezoek heeft niet alleen een economische maar ook een sterke sociale en culturele dimensie. Een groot deel van de Turkse gemeenschap in Brussel en elders in België vindt zijn oorsprong in deze streek: naar schatting zo’n 80 procent van de Brusselse inwoners met Turkse roots komt uit Emirdağ en Eskişehir. Dat maakt de missie bijzonder, aangezien ze tegelijk inspeelt op economische mogelijkheden én de historische en culturele banden tussen beide landen benadrukt. Het programma in Emirdağ omvat onder meer een bezoek aan de industriële zone en een ontvangst op het stadhuis, waar de rol van de diaspora in de Turks-Belgische relaties centraal staat.
Breed draagvlak en deelname uit heel België
Niet alleen Brusselse, maar ook Vlaamse en Waalse bedrijven zijn uitgenodigd om deel te nemen. MÜSİAD België, een van de partners van de missie, benadrukt dat dit evenement een breed platform biedt dat de volledige Belgische zakenwereld vertegenwoordigt. “Het is een kans om de diversiteit van de Belgische economie te tonen en tegelijk nieuwe samenwerkingstrajecten met Turkse partners te ontwikkelen,” aldus de organisatie.
Met deze missie wil België niet alleen zijn economische aanwezigheid in Turkije uitbreiden, maar ook bruggen slaan die de samenwerking tussen beide landen op lange termijn zullen versterken. Zowel economische belangen als culturele verbondenheid staan daarbij centraal.