TURKIJE
3 min lezen
Turkije markeert de 103e verjaardag van de overwinning op de invasiemachten
Het Turkse volk herdenkt Overwinningsdag en viert de triomf die onder Mustafa Kemal Atatürk in 1922 werd behaald, waardoor de soevereiniteit en een blijvende aanwezigheid in Anatolië werden verzekerd.
Turkse troepen vernederden Griekse divisies en beëindigden de buitenlandse bezetting van Anatolië. / Foto: AA
30 augustus 2025

Turkije herdenkt zijn 103e Overwinningsdag, waarmee de beslissende overwinning bij de Slag om Dumlupinar in 1922 tegen de binnenvallende Griekse legers wordt gemarkeerd.

Onder leiding van Mustafa Kemal Atatürk, de grondlegger van de Turkse Republiek, werd de militaire campagne, die deel uitmaakte van het Grote Offensief, op 26 augustus 1922 gelanceerd. Deze campagne bezegelde de onafhankelijkheid van Turkije en werd op 18 september van datzelfde jaar voltooid.

Historici benadrukken dat de overwinning, onder leiding van Atatürk, de vastberadenheid van Turkije voor zelfbestuur en haar blijvende aanwezigheid in Anatolië onderstreepte.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan stond ook stil bij de Overwinningsdag van de Turkse natie en verklaarde dat het niet alleen een militaire overwinning is, maar ook “het herleven van onze natie, haar strijd om te bestaan en haar eeuwige onafhankelijkheid markeert.”

“Onze taak vandaag is om de fakkel van onafhankelijkheid, aangestoken op 30 augustus, naar een sterkere toekomst te dragen in eenheid en solidariteit,” zei Erdogan zaterdag.

De voorzitter van de Turkse Historische Vereniging, Yuksel Ozgen, vergeleek de overwinning met die van Manzikert in 1071 en noemde het een verklaring dat de Turkse natie geworteld zou blijven in Anatolië.

“Net zoals de Slag bij Manzikert de deuren van deze regio opende en ons de kans gaf om een nieuw horizon en een nieuwe beschaving te bouwen, zo verklaarden ook het Grote Offensief en de overwinning van 30 augustus aan de wereld dat de Turken hier blijven in Anatolië, dat we zullen blijven, en dat deze aanwezigheid voor altijd zal voortduren,” aldus Ozgen.

“[…] het Grote Offensief scheurde het kleed dat de imperialistische machten de Turken wilden aantrekken. Het was een klap voor de mentaliteit die de Turken eerst uit Europa en daarna uit Anatolië naar Centraal-Azië wilde verdrijven.”

Einde van de bezetting

Na de nederlaag van het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog bezetten de Entente-mogendheden grote delen van het land, wat leidde tot een vastberaden verzet dat bekend werd als de Onafhankelijkheidsoorlog.

Onder leiding van Atatürk maakten Turkse soldaten een einde aan de buitenlandse controle over Anatolië.

De beslissende confrontatie bij Dumlupinar in de westelijke provincie Kutahya op 30 augustus 1922 verpletterde de Griekse divisies en keerde het Grieks-Turkse conflict onomkeerbaar in het voordeel van Turkije.

Tegen het einde van 1922 waren de buitenlandse troepen vertrokken, wat de weg vrijmaakte voor de proclamatie van de Republiek Turkije het jaar daarop.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan, samen met hoge ministers en generaals, zal naar verwachting een ceremoniële krans leggen bij het mausoleum van Atatürk, Anitkabir, in de hoofdstad Ankara.

