Vijf Turkse defensiebedrijven stonden in 2025 op de wereldwijde lijst van de 100 meest waardevolle defensiebedrijven, volgens de Defence News' Top 100-lijst.

Aselsan was het meest waardevolle Turkse defensiebedrijf op de lijst en stond op de 43ste plaats met een defensieomzet van $ 3,54 miljard.

Turkish Aerospace Industries (TAI) stond op de 47ste plaats, Roketsan op de 71ste, Asfat op de 78ste en MKE op de 80ste plaats.

TAI klom drie plaatsen ten opzichte van de lijst van het voorgaande jaar, ASFAT maakte een sprong van 16 plaatsen, terwijl MKE vier plaatsen steeg.

Ondertussen stonden er zes bedrijven uit de VS, twee uit China en één uit zowel het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk in de top 10 van de lijst.