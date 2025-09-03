TURKIJE
Vijf Turkse defensiebedrijven staan dit jaar in wereldwijde top 100
Aselsan staat op de 43ste plaats, TAI op de 47ste, Roketsan op de 71ste, Asfat op de 78ste en MKE op de 80ste plaats in de Top 100-lijst van Defence News.
De top 10 bedrijven op de lijst omvatten zes uit de VS, twee uit China, en één uit het VK en één uit Frankrijk. / AA
3 september 2025

Vijf Turkse defensiebedrijven stonden in 2025 op de wereldwijde lijst van de 100 meest waardevolle defensiebedrijven, volgens de Defence News' Top 100-lijst.

Aselsan was het meest waardevolle Turkse defensiebedrijf op de lijst en stond op de 43ste plaats met een defensieomzet van $ 3,54 miljard.

Turkish Aerospace Industries (TAI) stond op de 47ste plaats, Roketsan op de 71ste, Asfat op de 78ste en MKE op de 80ste plaats.

TAI klom drie plaatsen ten opzichte van de lijst van het voorgaande jaar, ASFAT maakte een sprong van 16 plaatsen, terwijl MKE vier plaatsen steeg.

Ondertussen stonden er zes bedrijven uit de VS, twee uit China en één uit zowel het Verenigd Koninkrijk als Frankrijk in de top 10 van de lijst.

Lockheed Martin behield de eerste plaats met een defensieomzet van $ 68,39 miljard, gevolgd door RTX en China Aerospace Science and Industry Corporation.

Northrop Grumman stond op de vierde plaats en General Dynamics op de vijfde, terwijl BAE Systems op de zesde plaats stond.

Boeing stond op de zevende plaats, China State Shipbuilding Corporation Limited op de achtste, L3Harris Technologies op de negende en Thales op de tiende plaats.

De lijst omvatte 48 bedrijven uit de VS, zes uit het VK, vijf uit zowel Turkije, Frankrijk als China, vier uit Duitsland en drie uit zowel Zuid-Korea als Israël.

