De hack bij het laboratorium Clinical Diagnostics NMDL in Rijswijk blijkt veel omvangrijker dan aanvankelijk gemeld. Naast de gegevens van ruim 485.000 vrouwen die deelnamen aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker, zijn ook medische en persoonlijke gegevens van tienduizenden andere patiënten buitgemaakt. Het gaat onder meer om uitslagen van huid-, urine-, penis-, vagina-, anus- en wondvochtonderzoeken.

Veel breder getroffen

De gestolen data betreft onderzoeken die in opdracht van onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum, het Amphia Ziekenhuis en het Alrijne Ziekenhuis werden uitgevoerd. Ook huisartsenpraktijken zijn getroffen, bevestigen de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en Stichting Z-CERT, het expertisecentrum voor cyberveiligheid in de zorg. Volgens RTL Nieuws gaat het nu al om gegevens van zeker 53.516 extra patiënten, maar dat aantal ligt waarschijnlijk veel hoger.

Het grootste deel van de buitgemaakte data stamt uit de periode 2022 tot en met 2025, al meldt Bevolkingsonderzoek Nederland dat ook gegevens uit eerdere jaren (tot 2016) kunnen zijn geraakt. De exacte omvang wordt nog onderzocht.

Hackersgroep Nova achter aanval

De cyberaanval is uitgevoerd door Nova, een relatief nieuwe ransomwarebende die sinds maart actief is en wereldwijd al tientallen organisaties platlegde. De groep claimt 300 gigabyte aan data te hebben gestolen en heeft daarvan inmiddels zo’n 100 megabyte gepubliceerd op het moeilijk toegankelijke dark web. Nova dreigt doorgaans met het publiceren van alle gestolen data als losgeld niet wordt betaald.

Clinical Diagnostics bevestigt het slachtoffer te zijn van de aanval, maar wil inhoudelijk nog weinig kwijt zolang het onderzoek loopt. Het laboratorium is onderdeel van Eurofins en voert onder meer SOA-onderzoeken uit, maar het is nog onduidelijk of ook die gegevens zijn buitgemaakt.