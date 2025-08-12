Videobeelden die door de grenswacht zijn vrijgegeven, tonen meerdere personen die over de 5 meter hoge barrière klimmen voordat ze door patrouilles worden tegengehouden. "Meerdere keren waren er agressieve acties van individuen aan de andere kant van de technische barrière — migranten gooiden stenen en takken naar Poolse patrouilles," schreef de Poolse grenswacht in een bericht op X.

Warschau beschuldigt Wit-Rusland en diens bondgenoot Rusland ervan een grenscrisis te creëren om Polen en de EU te destabiliseren. Sinds medio 2021 zou Wit-Rusland migranten uit het Midden-Oosten en Afrika helpen om via de beboste en moerassige gebieden in het noordoosten van Polen de EU binnen te komen.

In juli 2024 heeft het Poolse parlement wetgeving aangenomen die strafrechtelijke aansprakelijkheid opheft voor geüniformeerd personeel dat vuurwapens gebruikt aan de oostelijke grens van Polen. Dit gebeurde na twee incidenten aan de grens. In één geval overleed een soldaat in juni 2024 nadat hij door een migrant met een mes werd neergestoken. In een ander geval arresteerde de militaire politie twee soldaten die waarschuwingsschoten hadden gelost op migranten.