Polen registreert in 72 uur meer dan 550 illegale grensoverschrijdingen vanuit Wit-Rusland
Lokale berichten melden dat aanvallen door migranten steeds gewelddadiger worden. Polen beschuldigt Wit-Rusland en Rusland ervan een migrantencrisis te hebben georkestreerd om zowel het land als de EU in het algemeen opzettelijk te destabiliseren.
Migranten staan achter een hek terwijl een Poolse militair de wacht houdt aan de grens tussen Belarus en Polen, in het bos nabij het dorp Topilo, Polen op 3 juni 2024. / Reuters
8 uur geleden

Polen heeft in drie dagen tijd meer dan 550 pogingen tot illegale grensoverschrijding vanuit buurland Wit-Rusland geregistreerd, wat volgens lokale media op dinsdag de vrees voor een nieuwe migrantencrisis aanwakkert.

De Poolse grenswacht meldde maandag dat tussen 9 en 11 augustus meer dan 550 pogingen tot illegale grensovergangen vanuit Wit-Rusland zijn gedocumenteerd in de oostelijke regio Podlaskie, aldus de Poolse omroep TVP World.

Volgens functionarissen is de schaal en het geweld bij deze grensovergangen toegenomen, waarbij migranten projectielen, waaronder molotovcocktails, naar grenswachten en troepen gooien.

Videobeelden die door de grenswacht zijn vrijgegeven, tonen meerdere personen die over de 5 meter hoge barrière klimmen voordat ze door patrouilles worden tegengehouden. "Meerdere keren waren er agressieve acties van individuen aan de andere kant van de technische barrière — migranten gooiden stenen en takken naar Poolse patrouilles," schreef de Poolse grenswacht in een bericht op X.

Warschau beschuldigt Wit-Rusland en diens bondgenoot Rusland ervan een grenscrisis te creëren om Polen en de EU te destabiliseren. Sinds medio 2021 zou Wit-Rusland migranten uit het Midden-Oosten en Afrika helpen om via de beboste en moerassige gebieden in het noordoosten van Polen de EU binnen te komen.

In juli 2024 heeft het Poolse parlement wetgeving aangenomen die strafrechtelijke aansprakelijkheid opheft voor geüniformeerd personeel dat vuurwapens gebruikt aan de oostelijke grens van Polen. Dit gebeurde na twee incidenten aan de grens. In één geval overleed een soldaat in juni 2024 nadat hij door een migrant met een mes werd neergestoken. In een ander geval arresteerde de militaire politie twee soldaten die waarschuwingsschoten hadden gelost op migranten.

