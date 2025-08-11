In een woning aan de Leemsbroek in de Brabantse gemeente Veldhoven is vrijdagochtend een 34-jarige vrouw onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de 34-jarige echtgenoot van het slachtoffer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Het echtpaar had samen drie kinderen, die inmiddels elders zijn opgevangen.

De verdachte meldde zich vrijdag rond 11.40 uur zelf bij het politiebureau in Veldhoven. Daar vertelde hij aan de balie dat zijn vrouw dood in hun woning lag. Agenten spoedden zich naar het adres, waar ze de vrouw aantroffen. De straat werd daarop direct afgezet, waarna forensische specialisten de woning en omgeving onderzochten.

Eerdere politie-inzet en ruzie

Volgens meerdere buurtbewoners was de politie eerder in de week, op dinsdag, al bij de woning aanwezig. Dit zou zijn geweest naar aanleiding van een “flinke” en “heftige ruzie” tussen de man en vrouw, die door overburen duidelijk in hun huis te horen was. Eén van de buren verklaart zelfs dat hij de vrouw toen zelf de politie hoorde bellen.

Na dit incident zou de man met zijn spullen en de auto zijn vertrokken, maar donderdagavond werd zijn auto opnieuw bij de woning gezien. Enkele uren later, vrijdagochtend, volgde zijn melding bij de politie over de dood van zijn vrouw.