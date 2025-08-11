In een woning aan de Leemsbroek in de Brabantse gemeente Veldhoven is vrijdagochtend een 34-jarige vrouw onder verdachte omstandigheden dood aangetroffen. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de 34-jarige echtgenoot van het slachtoffer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Het echtpaar had samen drie kinderen, die inmiddels elders zijn opgevangen.
De verdachte meldde zich vrijdag rond 11.40 uur zelf bij het politiebureau in Veldhoven. Daar vertelde hij aan de balie dat zijn vrouw dood in hun woning lag. Agenten spoedden zich naar het adres, waar ze de vrouw aantroffen. De straat werd daarop direct afgezet, waarna forensische specialisten de woning en omgeving onderzochten.
Eerdere politie-inzet en ruzie
Volgens meerdere buurtbewoners was de politie eerder in de week, op dinsdag, al bij de woning aanwezig. Dit zou zijn geweest naar aanleiding van een “flinke” en “heftige ruzie” tussen de man en vrouw, die door overburen duidelijk in hun huis te horen was. Eén van de buren verklaart zelfs dat hij de vrouw toen zelf de politie hoorde bellen.
Na dit incident zou de man met zijn spullen en de auto zijn vertrokken, maar donderdagavond werd zijn auto opnieuw bij de woning gezien. Enkele uren later, vrijdagochtend, volgde zijn melding bij de politie over de dood van zijn vrouw.
De tragedie heeft diepe indruk gemaakt op de buurt. Bewoners beschrijven het gezin als weinig sociaal, met weinig contact in de straat. Sommigen spreken van een “luidruchtig gezin”, anderen geven aan nooit eerder ruzies te hebben gehoord. “Normaal zie je zoiets aankomen, maar dit totaal niet,” aldus een achterbuurman, die zegt nog steeds te trillen van de schok.
Lopend onderzoek
De politie wil vooralsnog niet ingaan op de precieze relatie tussen verdachte en slachtoffer, maar bevestigt wel dat het om een echtpaar gaat. Er wordt gekeken naar alles wat zich voor, tijdens en na het incident heeft afgespeeld. De recherche onderzoekt de woning grondig, waarbij onder meer forensische sporen worden veiliggesteld.
De komende dagen blijft de woning afgesloten en bewaakt. De politie benadrukt dat het onderzoek onverminderd doorgaat en roept getuigen of mensen met relevante informatie op zich te melden.