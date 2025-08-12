De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard dat de Russische president Vladimir Poetin zich voorbereidt op "nieuwe offensieve operaties" in plaats van een staakt-het-vuren.

"Er is absoluut geen enkele aanwijzing dat de Russen signalen hebben ontvangen om zich voor te bereiden op een situatie na de oorlog," zei hij in zijn nachtelijke toespraak op maandag.

Zelensky gaf aan dat inlichtingen- en militaire rapporten erop wijzen dat Poetin "vastbesloten is om een ontmoeting met Amerika als zijn persoonlijke overwinning te presenteren en vervolgens precies zoals voorheen te blijven handelen, met dezelfde druk op Oekraïne als voorheen."

De Oekraïense president benadrukte ook dat er "absoluut geen aanwijzing" is dat Rusland zich voorbereidt op vrede, en voegde eraan toe dat troepenverplaatsingen wijzen op voorbereidingen voor verdere aanvallen.

"Als iemand zich voorbereidt op vrede, is dit niet wat hij doet," zei Zelensky.

De Oekraïense president voegde eraan toe dat Kiev zijn partners blijft informeren over de situatie op het slagveld, de diplomatie en de toekomstige plannen van Rusland.