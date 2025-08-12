De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft verklaard dat de Russische president Vladimir Poetin zich voorbereidt op "nieuwe offensieve operaties" in plaats van een staakt-het-vuren.
"Er is absoluut geen enkele aanwijzing dat de Russen signalen hebben ontvangen om zich voor te bereiden op een situatie na de oorlog," zei hij in zijn nachtelijke toespraak op maandag.
Zelensky gaf aan dat inlichtingen- en militaire rapporten erop wijzen dat Poetin "vastbesloten is om een ontmoeting met Amerika als zijn persoonlijke overwinning te presenteren en vervolgens precies zoals voorheen te blijven handelen, met dezelfde druk op Oekraïne als voorheen."
De Oekraïense president benadrukte ook dat er "absoluut geen aanwijzing" is dat Rusland zich voorbereidt op vrede, en voegde eraan toe dat troepenverplaatsingen wijzen op voorbereidingen voor verdere aanvallen.
"Als iemand zich voorbereidt op vrede, is dit niet wat hij doet," zei Zelensky.
De Oekraïense president voegde eraan toe dat Kiev zijn partners blijft informeren over de situatie op het slagveld, de diplomatie en de toekomstige plannen van Rusland.
Alaska-top
De Amerikaanse president Donald Trump kondigde vorige week aan dat hij Poetin zal ontvangen tijdens een aankomende top in Alaska voor gesprekken over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
Uit angst dat Poetin en Trump in het geheim zullen samenwerken om onaanvaardbare compromissen af te dwingen, plannen Europese leiders om woensdag afzonderlijk te spreken met zowel Zelensky als Trump.
Trump verklaarde dat landruil noodzakelijk zou zijn, iets wat Zelensky later uitsloot.
De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft de Franse, Britse en andere Europese leiders, evenals de EU- en NAVO-chefs, uitgenodigd voor virtuele gesprekken op woensdag.
Het kantoor van Merz verklaarde maandag dat de videoconferentie in verschillende gespreksrondes zal gaan over "verdere opties om druk uit te oefenen op Rusland" en "de voorbereiding van mogelijke vredesonderhandelingen en gerelateerde kwesties zoals territoriale claims en veiligheid."