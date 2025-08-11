De gezamenlijke schulden van Vlaamse gemeenten en OCMW’s zijn in 2024 opgelopen tot 8,6 miljard euro, goed voor gemiddeld 1079 euro per inwoner. Dat blijkt uit de nieuwste jaarrekeningen en gegevens uit de BBC-Analysetool van de Vlaamse overheid.

Hoewel 190 gemeenten (66,7 procent) er vorig jaar in slaagden hun schulden te verlagen, ging een derde van de besturen juist dieper in het rood. In absolute cijfers spant Gent de kroon met een uitstaande schuld van net geen miljard euro. Mechelen (305 miljoen euro) en Leuven (254,7 miljoen euro) volgen op ruime afstand.

Rekening houdend met het aantal inwoners verschuift de rangschikking. Middelkerke voert dan de lijst aan met 4463 euro schuld per inwoner, gevolgd door Blankenberge (3826 euro), Gent (3700 euro), Oostende (3445 euro) en Niel (3440 euro). Helemaal onderaan vinden we Hemiksem (44 euro), Wommelgem (28 euro) en Ardooie (27 euro).