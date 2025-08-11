WERELD
Schulden Vlaamse gemeenten stijgen tot 8,6 miljard euro
Volgens professor overheidsfinanciën Herman Matthijs hebben de gemeenten de voorbije twintig jaar hun strikte budgetdiscipline laten varen, wat vooral in steden leidde tot fors hogere personeelskosten.
11 augustus 2025

De gezamenlijke schulden van Vlaamse gemeenten en OCMW’s zijn in 2024 opgelopen tot 8,6 miljard euro, goed voor gemiddeld 1079 euro per inwoner. Dat blijkt uit de nieuwste jaarrekeningen en gegevens uit de BBC-Analysetool van de Vlaamse overheid.

Hoewel 190 gemeenten (66,7 procent) er vorig jaar in slaagden hun schulden te verlagen, ging een derde van de besturen juist dieper in het rood. In absolute cijfers spant Gent de kroon met een uitstaande schuld van net geen miljard euro. Mechelen (305 miljoen euro) en Leuven (254,7 miljoen euro) volgen op ruime afstand.

Rekening houdend met het aantal inwoners verschuift de rangschikking. Middelkerke voert dan de lijst aan met 4463 euro schuld per inwoner, gevolgd door Blankenberge (3826 euro), Gent (3700 euro), Oostende (3445 euro) en Niel (3440 euro). Helemaal onderaan vinden we Hemiksem (44 euro), Wommelgem (28 euro) en Ardooie (27 euro).

In totaal steeg de schuldenberg met 1,4 procent. Zonder de overname van 273 miljoen euro aan schulden door de Vlaamse regering bij dertien fusiegemeenten vorig najaar, zou die stijging 4,6 procent hebben bedragen.

Volgens professor overheidsfinanciën Herman Matthijs hebben de gemeenten de voorbije twintig jaar hun strikte budgetdiscipline laten varen, wat vooral in steden leidde tot fors hogere personeelskosten. Sommige besturen, zoals Gent, zien zich daardoor genoodzaakt om ingrijpende besparingen door te voeren. Gent kondigde onlangs aan minstens 350 jobs te schrappen om de schuldenlast te verlichten.

