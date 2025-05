Een enorme stroomstoring trof maandag Spanje, Portugal en een deel van Zuid-Frankrijk, meldden netbeheerders, waardoor miljoenen mensen werden getroffen.

De oorzaak van de storing werd niet direct gemeld.

De Spaanse spoorwegbeheerder Adif gaf aan dat de stroomuitval treinen in het hele land stillegde, terwijl luchthavenbeheerder Aena meldde dat er "verschillende incidenten" plaatsvonden op Spaanse luchthavens.

Mobiele netwerken vielen uit. AFP-verslaggevers in Madrid en Barcelona zagen veel inwoners de straat op gaan, hun smartphones omhoog houdend in een poging verbinding te maken met een netwerk.

Veel mensen moesten de radio gebruiken in plaats van het ontoegankelijke internet om op de hoogte te blijven van de situatie.

Veel verkeerslichten werkten niet meer, waardoor voertuigen moesten vertragen om botsingen te voorkomen, terwijl metro's en treinen tot stilstand kwamen. De Spaanse nationale wegbeheerder DGT riep automobilisten op om de wegen niet te gebruiken.

De Spaanse premier Pedro Sánchez was onderweg naar het hoofdkantoor van de staatsnetbeheerder Red Eléctrica om op de hoogte te worden gebracht van de noodsituatie, aldus zijn kantoor.

De Portugese netbeheerder REN verklaarde in een verklaring aan AFP dat het hele Iberisch schiereiland werd getroffen door de stroomstoring, evenals een deel van Frankrijk. De storing vond plaats om 11:33 uur (10:33 GMT).

De Spaanse netbeheerder Red Eléctrica meldde dat het erin was geslaagd om de stroomvoorziening in het noorden en zuiden van het land gedeeltelijk te herstellen, maar dat het probleem nog niet volledig was opgelost.

"We blijven werken om de stroomvoorziening te herstellen," aldus het bedrijf.

De Spaanse krant El País publiceerde foto's op haar website van stilstaande metrotreinen in Madrid, politie die het verkeer regelde en eigen verslaggevers die in een verduisterd kantoor werkten bij het licht van zaklampen.

Ondertussen werd later gemeld dat de stroomvoorziening in het zuidwesten van Frankrijk was hersteld.

"Een elektrisch incident treft momenteel Spanje en Portugal, waarvan de oorzaak nog moet worden vastgesteld," aldus RTE.

"In Frankrijk zaten huishoudens enkele minuten zonder stroom in het Baskenland. Alle stroom is inmiddels hersteld."