Door de hack bij het Openbaar Ministerie staan tientallen flitspalen en trajectcontroles in Nederland uit. Het OM kan de apparaten niet opnieuw opstarten, waardoor verkeersboetes tijdelijk mislopen.
Volgens het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie werden de flitspalen niet direct door hackers geraakt. / Reuters
14 augustus 2025

Een deel van de flitspalen en trajectcontroles in Nederland staat momenteel uitgeschakeld als gevolg van de grote hack bij het Openbaar Ministerie (OM) in juli. Het gaat om vaste flitspalen, trajectcontroles en flexflitsers langs met name A- en N-wegen. Focusflitsers, die controleren op het gebruik van de telefoon achter het stuur, werken wel gewoon door.

Volgens het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), dat landelijk verantwoordelijk is voor verkeershandhaving, werden de flitspalen niet direct door hackers geraakt. De apparaten worden in de praktijk regelmatig uitgezet, bijvoorbeeld voor onderhoud of verplaatsing, maar door de hack kunnen ze sinds 17 juli niet meer opnieuw worden opgestart. “We weten precies welke flitspalen aan of uit staan, maar door de veiligheidsmaatregelen zetten we ze nu niet meer aan”, aldus een woordvoerder.

Hoeveel flitspalen precies getroffen zijn en waar ze staan, wil het OM niet zeggen. Volgens ingewijden gaat het om tientallen locaties verspreid over het land. Door het uitvallen van de apparatuur loopt de overheid tijdelijk inkomsten mis uit verkeersboetes.

De problemen zijn ontstaan nadat hackers misbruik maakten van kwetsbaarheden in veelgebruikte Citrix-software, waardoor het OM halverwege juli zijn hele netwerk van het internet moest loskoppelen. Sindsdien wordt gewerkt aan een gefaseerde heropstart van de systemen. Inmiddels is het OM weer per e-mail bereikbaar, maar het terug in gebruik nemen van de flitsapparatuur kan nog enige tijd duren.

Het OM benadrukt dat de hack een forse impact heeft, maar dat teams dag en nacht bezig zijn om alle systemen veilig opnieuw online te krijgen. Wanneer de flitspalen weer volledig operationeel zijn, is vooralsnog onduidelijk.

