Een deel van de flitspalen en trajectcontroles in Nederland staat momenteel uitgeschakeld als gevolg van de grote hack bij het Openbaar Ministerie (OM) in juli. Het gaat om vaste flitspalen, trajectcontroles en flexflitsers langs met name A- en N-wegen. Focusflitsers, die controleren op het gebruik van de telefoon achter het stuur, werken wel gewoon door.

Volgens het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM), dat landelijk verantwoordelijk is voor verkeershandhaving, werden de flitspalen niet direct door hackers geraakt. De apparaten worden in de praktijk regelmatig uitgezet, bijvoorbeeld voor onderhoud of verplaatsing, maar door de hack kunnen ze sinds 17 juli niet meer opnieuw worden opgestart. “We weten precies welke flitspalen aan of uit staan, maar door de veiligheidsmaatregelen zetten we ze nu niet meer aan”, aldus een woordvoerder.

Hoeveel flitspalen precies getroffen zijn en waar ze staan, wil het OM niet zeggen. Volgens ingewijden gaat het om tientallen locaties verspreid over het land. Door het uitvallen van de apparatuur loopt de overheid tijdelijk inkomsten mis uit verkeersboetes.