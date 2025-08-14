De listeriabesmetting die in Frankrijk al aan twee mensen het leven kostte, heeft nu ook België bereikt. Sciensano bevestigt dat bij een eerste patiënt in ons land listeriose werd vastgesteld. Het gaat om dezelfde bacteriestam die eerder gelinkt werd aan besmette kazen uit Frankrijk. Over de gezondheidstoestand van de Belgische patiënt is voorlopig geen verdere informatie bekend.

De uitbraak in Frankrijk is intussen uitgegroeid tot 21 bevestigde gevallen van listeriose, waarvan twee met dodelijke afloop. De besmette kazen – voornamelijk zachte varianten met een schimmelkorst zoals camembert, brie, gorgonzola en geitenkaas – zijn terug te voeren tot een fabriek in Centraal-Frankrijk. Daarop volgde een grootschalige terugroepactie in Frankrijk, maar ook in België werden producten preventief uit de rekken gehaald. Supermarkten zoals Colruyt, Carrefour en Albert Heijn riepen camembert, geitenkaas en zelfs enkele visproducten terug.

Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) benadrukt dat wie onlangs Franse kazen kocht, goed moet nakijken of die op de terugroepingslijst staan. "Heb je een van die kazen in huis, consumeer ze dan niet," waarschuwt woordvoerder Hélène Bonte. Vooral vakantiegangers die producten uit Frankrijk hebben meegebracht, worden opgeroepen extra waakzaam te zijn.

Listeriose is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Listeria monocytogenes. Voor de meeste mensen blijft een besmetting beperkt tot maag- en darmklachten zoals misselijkheid, braken, diarree of buikkrampen. Maar bij risicogroepen – zwangere vrouwen, ouderen, mensen met een verzwakt immuunsysteem en jonge kinderen – kan de infectie veel ernstiger verlopen, met mogelijke complicaties zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. In zeldzame gevallen kan dat fataal aflopen.