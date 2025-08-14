De listeriabesmetting die in Frankrijk al aan twee mensen het leven kostte, heeft nu ook België bereikt. Sciensano bevestigt dat bij een eerste patiënt in ons land listeriose werd vastgesteld. Het gaat om dezelfde bacteriestam die eerder gelinkt werd aan besmette kazen uit Frankrijk. Over de gezondheidstoestand van de Belgische patiënt is voorlopig geen verdere informatie bekend.
De uitbraak in Frankrijk is intussen uitgegroeid tot 21 bevestigde gevallen van listeriose, waarvan twee met dodelijke afloop. De besmette kazen – voornamelijk zachte varianten met een schimmelkorst zoals camembert, brie, gorgonzola en geitenkaas – zijn terug te voeren tot een fabriek in Centraal-Frankrijk. Daarop volgde een grootschalige terugroepactie in Frankrijk, maar ook in België werden producten preventief uit de rekken gehaald. Supermarkten zoals Colruyt, Carrefour en Albert Heijn riepen camembert, geitenkaas en zelfs enkele visproducten terug.
Het Federaal Voedselagentschap (FAVV) benadrukt dat wie onlangs Franse kazen kocht, goed moet nakijken of die op de terugroepingslijst staan. "Heb je een van die kazen in huis, consumeer ze dan niet," waarschuwt woordvoerder Hélène Bonte. Vooral vakantiegangers die producten uit Frankrijk hebben meegebracht, worden opgeroepen extra waakzaam te zijn.
Listeriose is een infectieziekte veroorzaakt door de bacterie Listeria monocytogenes. Voor de meeste mensen blijft een besmetting beperkt tot maag- en darmklachten zoals misselijkheid, braken, diarree of buikkrampen. Maar bij risicogroepen – zwangere vrouwen, ouderen, mensen met een verzwakt immuunsysteem en jonge kinderen – kan de infectie veel ernstiger verlopen, met mogelijke complicaties zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging. In zeldzame gevallen kan dat fataal aflopen.
Volgens het FAVV kunnen symptomen tot 30 dagen na besmetting optreden. Wie zich ziek voelt en mogelijk besmette producten gegeten heeft, wordt aangeraden meteen een arts te raadplegen en te vermelden welk product werd geconsumeerd.
Vorig jaar raakten in België 27 mensen besmet met Listeria monocytogenes. Zes van hen overleefden de ziekte niet.
Hoe kan je jezelf beschermen tegen listeria?
Vermijd risicovoeding: eet geen rauw vlees, rauwe vis of ongepasteuriseerde melkproducten als je tot een risicogroep behoort.
Kook en bak grondig: zorg dat vlees, gevogelte en vis volledig gaar zijn.
Koel correct: bewaar bederfelijke voeding bij minder dan 4 graden en plaats ze na het winkelen zo snel mogelijk in de koelkast.
Hygiëne in de keuken: was groenten en fruit goed, reinig snijplanken en oppervlakken met ethanol of heet water en zeep, en was steeds je handen voor en na het koken.
Let op bewaartermijnen: consumeer gekoelde producten vóór de vervaldatum en ontdooi diepvriesproducten niet op kamertemperatuur, maar bereid ze meteen.