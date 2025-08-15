WERELD
1 min lezen
In Almere is een vermiste Syrische vrouw van 24 overleden gevonden
Politie Flevoland geeft aan dat het lichaam van de overleden vrouw, gevonden op 14 augustus, behoort tot de vermiste 24-jarige vrouw.
Archieffoto: Nederlandse politiebus rijdend door de nacht. / Foto: WikiCommons / TRT Nederlands
15 augustus 2025

Volgens de politie zijn er “sterke aanwijzingen” dat de vrouw 24 jaar oud was, zo meldden zij donderdag. Rond het middaguur werd het lichaam gevonden in de buurt van de parkeerplaats De Kiem.

Volgens eerdere berichten gaat de politie ervan uit dat de vrouw het slachtoffer is van een gruwelijke misdaad. Afgelopen donderdag werd de vrouw voor het laatst gezien in de buurt van de parkeerplaats De Kiem bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere.

Rond 10.00 uur zou ze zijn ingestapt in de auto van Omar Alhamad, een 34-jarige Syrische man.

De politie vraagt iedereen die informatie heeft, contact op te nemen, terwijl ze de zoektocht naar de verdachte, Omar Alhamad (34), voortzet.

