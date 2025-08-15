Volgens de politie zijn er “sterke aanwijzingen” dat de vrouw 24 jaar oud was, zo meldden zij donderdag. Rond het middaguur werd het lichaam gevonden in de buurt van de parkeerplaats De Kiem.

Volgens eerdere berichten gaat de politie ervan uit dat de vrouw het slachtoffer is van een gruwelijke misdaad. Afgelopen donderdag werd de vrouw voor het laatst gezien in de buurt van de parkeerplaats De Kiem bij de Albert Heijn aan de Olivier van Noortstraat in Almere.

Rond 10.00 uur zou ze zijn ingestapt in de auto van Omar Alhamad, een 34-jarige Syrische man.