In Stadskanaal Groningen gaan zes auto's en een speeltoestel in vlammen op
De auto's op de Lyceumlaan stonden in de buurt van verschillende flatgebouwen. Ook een speeltoestel en verschillende vuilnisbakken werden in brand gestoken.
Archieffoto: Nederlandse brandweerlieden zorgden ervoor dat het vuur niet van de auto's naar huizen overslaat. / Foto: WikiCommons / TRT Nederlands
14 augustus 2025

In de nacht van woensdag op donderdag zijn in de Stadskanaal zes auto's in brand gestoken in dezelfde straat. Volgens de veiligheidsregio stonden de voertuigen “op enige afstand van elkaar” in brand.

Sommige auto's stonden in de buurt van een flatgebouw, maar de brandweer wist de verspreiding van het vuur te voorkomen. De materiële schade aan de voertuigen is “aanzienlijk”, aldus de veiligheidsregio.

Hiernaast werd op de Burgemeester Reyndersstraat een speeltoestel in brand gestoken.

Op dit moment is de politie bezig met onderzoek naar de oorzaak van de branden.

