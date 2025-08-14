In de nacht van woensdag op donderdag zijn in de Stadskanaal zes auto's in brand gestoken in dezelfde straat. Volgens de veiligheidsregio stonden de voertuigen “op enige afstand van elkaar” in brand.

Sommige auto's stonden in de buurt van een flatgebouw, maar de brandweer wist de verspreiding van het vuur te voorkomen. De materiële schade aan de voertuigen is “aanzienlijk”, aldus de veiligheidsregio.