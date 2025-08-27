Tijdens een bezoek aan Berlijn heeft Belgisch premier Bart De Wever (N-VA) herhaald dat een Belgische erkenning van Palestina enkel nuttig kan zijn als daaraan strikte voorwaarden worden gekoppeld. Zonder die voorwaarden is erkenning volgens hem “zinloos en zelfs contraproductief”. Zijn uitspraken, vlak voor een cruciale vergadering van het kernkabinet, zetten de interne spanningen binnen de federale regering verder op scherp.

Voorwaarden voor erkenning

Volgens De Wever moet een erkenning van Palestina gekoppeld worden aan een reeks fundamentele voorwaarden. Hij noemde onder meer de demilitarisering van Hamas, de vrijlating van alle gijzelaars en bindende veiligheidsgaranties voor Israël. Pas wanneer die stappen gezet zijn, kan een erkenning bijdragen tot een tweestatenoplossing. “Iedereen wil dat het geweld stopt en iedereen ziet dat de Israëlische regering fouten maakt, maar we moeten prioriteiten stellen. De bescherming van burgers en humanitaire hulp moeten vooropstaan, en dat vergt een gecoördineerde Europese aanpak,” aldus De Wever.

Druk van coalitiepartners

Zijn terughoudende houding staat in schril contrast met de eisen van verschillende coalitiepartners. Minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) dreigde begin deze week nog belangrijke dossiers te blokkeren als er geen strengere houding tegenover Israël komt. Hij pleit naast economische sancties ook voor een onmiddellijke stap richting erkenning van Palestina. Ook Vooruit en CD&V dringen al weken aan op een duidelijk signaal en waarschuwden dat het dossier zelfs een regeringscrisis kan veroorzaken.

Binnen de Wetstraat wordt De Wever verweten dat hij zijn standpunt in Berlijn uit de doeken deed, één dag voor de federale topministers zich officieel over de kwestie buigen. “Dit is vernederend voor Prévot en ondermijnt de gesprekken van morgen,” klinkt het bij regeringsbronnen. Volgens hen greep de premier het bezoek aan Duitsland aan als pr-moment om vooral zijn eigen achterban te bedienen.

Europese context