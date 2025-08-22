OORLOG IN GAZA
Israëlische bedrijven niet welkom op wapenbeurs uit vrees voor oproer
De jaarlijkse wapenbeurs in Ahoy, Rotterdam, is dit jaar niet toegankelijk voor Israëlische wapenbedrijven. De veiligheidsimplicaties van de betrokkenheid van Israël baren de Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV) zorgen.
Protest tegen de omstandigheden in Gaza, waarbij de interim-regering sancties tegen Israël eist, in Den Haag. / Foto: Reuters
19 uur geleden

Israëlische bedrijven hebben de afgelopen jaren de NEDS-beurs in Rotterdam, bijgewoond, wat regelmatig heeft geleid tot protesten en sociale onrust.

Volgens directeur Hans Huigen is het besluit genomen uit praktische overwegingen in verband met mogelijke protesten over de genocide tegen Gaza en niet uit politieke overwegingen. “We zijn ons bewust van de sociologische en politieke problemen rond deze kwestie, maar het is niet aan ons om daar een standpunt over in te nemen.”

De aanwezigheid van Israëlische bedrijven op de beurs heeft de afgelopen jaren geleid tot gewelddadige protesten en confrontaties met de politie. Vorig jaar werd de beveiliging al verscherpt nadat anti-genocide demonstranten in conflict kwamen met politie aanwezig, waarna arrestaties werden uitgevoerd.

EU-standpunt en Nederland

Volgens Huigen dringt Nederland er bij de EU op aan om het commerciële deel van de associatieovereenkomst met Israël stop te zetten. Dan is er niet veel ruimte meer om te zeggen: “Deze bedrijven zijn welkom op de beurs. Onze beurs kan dan ook te maken krijgen met sociale onrust. Gezien de verslechterende situatie in Gaza verwachten we dat de onrust dit jaar veel erger zou zijn als we afgaan op vorig jaar.”

Eerder al heeft de overheid aangegeven dat het doorgaat met de aankoop van Israëlische wapens, ondanks het feit dat deze bedrijven uit Israël momenteel niet mogen deelnemen aan de wapenbeurs in Rotterdam.

Minister Veldkamp verklaarde: “Het ministerie van Defensie blijft onder meer wapens kopen van Israël, omdat de modernisering van de Nederlandse strijdkrachten van groot belang is.”

Volgens hem zijn bepaalde wapens niet te vervangen.

