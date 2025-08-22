Een Japanse stad zal alle smartphonegebruikers aansporen om hun schermtijd buiten werk of school te beperken tot twee uur per dag, volgens een voorgestelde verordening die geen sancties bevat.

De limiet – die wordt aanbevolen voor alle inwoners van Toyoake City in centraal Japan – is niet bindend en er zullen geen straffen worden opgelegd bij overschrijding, aldus het conceptvoorstel.

Genezing voor mentale problemen

Het voorstel heeft als doel "overmatig gebruik van apparaten te voorkomen dat fysieke en mentale gezondheidsproblemen veroorzaakt... waaronder slaapproblemen," verklaarde burgemeester Masafumi Koki vrijdag in een verklaring.

Het concept raadt basisschoolleerlingen aan om na 21:00 uur geen smartphones meer te gebruiken, terwijl middelbare scholieren en ouderen wordt geadviseerd om na 22:00 uur te stoppen.

De maatregel leidde tot een online tegenreactie, waarbij velen het plan onrealistisch noemden.

"Ik begrijp hun intentie, maar de limiet van twee uur is onmogelijk," schreef een gebruiker op het sociale mediaplatform X.

"In twee uur kan ik niet eens een boek lezen of een film kijken (op mijn smartphone)," schreef een ander.