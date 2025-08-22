Een Japanse stad zal alle smartphonegebruikers aansporen om hun schermtijd buiten werk of school te beperken tot twee uur per dag, volgens een voorgestelde verordening die geen sancties bevat.
De limiet – die wordt aanbevolen voor alle inwoners van Toyoake City in centraal Japan – is niet bindend en er zullen geen straffen worden opgelegd bij overschrijding, aldus het conceptvoorstel.
Genezing voor mentale problemen
Het voorstel heeft als doel "overmatig gebruik van apparaten te voorkomen dat fysieke en mentale gezondheidsproblemen veroorzaakt... waaronder slaapproblemen," verklaarde burgemeester Masafumi Koki vrijdag in een verklaring.
Het concept raadt basisschoolleerlingen aan om na 21:00 uur geen smartphones meer te gebruiken, terwijl middelbare scholieren en ouderen wordt geadviseerd om na 22:00 uur te stoppen.
De maatregel leidde tot een online tegenreactie, waarbij velen het plan onrealistisch noemden.
"Ik begrijp hun intentie, maar de limiet van twee uur is onmogelijk," schreef een gebruiker op het sociale mediaplatform X.
"In twee uur kan ik niet eens een boek lezen of een film kijken (op mijn smartphone)," schreef een ander.
Anderen gaven aan dat het gebruik van smartphones een beslissing moet zijn die gezinnen zelf nemen.
‘Niet verplicht’
De boze reacties leidden ertoe dat de burgemeester verduidelijkte dat de limiet van twee uur niet verplicht is. Hij benadrukte dat de richtlijnen "erkennen dat smartphones nuttig en onmisbaar zijn in het dagelijks leven".
De verordening zal volgende week worden besproken en, indien goedgekeurd, in oktober van kracht worden.
In 2020 vaardigde de westelijke regio Kagawa een unieke verordening uit waarin werd opgeroepen om kinderen te beperken tot een uur gamen per dag tijdens de week en 90 minuten tijdens schoolvakanties.
Ook werd gesuggereerd dat kinderen van 12 tot 15 jaar na 21:00 uur geen smartphones meer zouden mogen gebruiken, terwijl de limiet voor kinderen tussen 15 en 18 jaar op 22:00 uur werd gesteld.
Japanse jongeren besteden gemiddeld iets meer dan vijf uur per dag online op weekdagen, volgens een enquête die in maart werd gepubliceerd door het Agentschap voor Kinderen en Gezinnen.