Verschillende medewerkers van het Britse persbureau Reuters hebben in een donderdag gepubliceerd rapport kritiek geuit op wat zij zien als een pro-Israëlische bias onder de redacteuren en het management van het bedrijf.

Eerder deze maand, na de moord op de Palestijnse journalist Anas Al Sharif door Israël, publiceerde Reuters een kop met de tekst: "Israël doodt Al Jazeera-journalist die volgens hen Hamas-leider was."

De keuze voor deze controversiële kop zorgde voor ophef, vooral omdat Al Sharif eerder deel uitmaakte van het Pulitzer Prize-winnende team van Reuters in 2024, meldde Declassified UK.

De kop leidde tot online kritiek en veroorzaakte onrust onder medewerkers van Reuters, van wie sommigen in besloten kring hun zorgen hebben geuit over wat zij beschrijven als een pro-Israëlische invalshoek in de redactionele beslissingen van het persbureau.

Reuters, opgericht in Londen in 1851 en dagelijks meer dan een miljard mensen bereikend, staat onder toenemende interne kritiek.

Verschillende huidige en voormalige medewerkers van Reuters, die anoniem spraken met Declassified UK, beschreven een redactionele cultuur die het Palestijnse lijden zou bagatelliseren.

Een aanzienlijke partijdigheid

Een redacteur nam in augustus 2024 ontslag en verklaarde dat hun waarden niet langer overeenkwamen met de aanpak van het bedrijf bij de berichtgeving over de oorlog van Israël in Gaza.

De redacteur voegde een rapport en een open brief bij, waarin het management werd opgeroepen om vast te houden aan de kernprincipes van de journalistiek. De communicatieafdeling van Reuters ontkent echter deze documenten ooit te hebben ontvangen.

Insiders bevestigden echter aan Declassified UK dat na de oorlog van Israël in Gaza een groep journalisten van Reuters een interne evaluatie uitvoerde van bijna 500 verhalen over Israël en Palestina die in vijf weken waren gepubliceerd.

Hun bevindingen toonden een aanzienlijke bias aan, aangezien veel meer middelen en aandacht werden besteed aan Israëlische perspectieven en slachtoffers, ondanks het veel hogere dodental onder Palestijnen in Gaza.

Op dat moment waren meer dan 11.000 Palestijnen omgekomen, ongeveer tien keer zoveel als het aantal Israëlische slachtoffers.