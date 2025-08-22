Er wordt ieder jaar een vaststaande formule gebruikt om de belasting aan te passen voor inflatie. Nu de cijfers definitief zijn, kan het nieuwe tarief worden vastgesteld.

Volgens Walter Schut, adjunct-directeur van de ANVR, is het van kritisch belang dat dit bedrag nu bekend is. Luchtvaartmaatschappijen kunnen het dan meteen meenemen in hun prijsstelling voor 2026. Anders bestaat de kans dat kopers later meer moeten betalen. “Dat is in het verleden wel eens gebeurd”, aldus Schut tegen ANP.

Afhankelijk van de inflatie kan de jaarlijkse verandering in de vliegbelasting omhoog of omlaag gaan.

Voortdurende trend