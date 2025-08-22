KLIMAAT
In 2026 zullen vliegtickets opnieuw in prijs stijgen.
De belasting op vliegtickets, ook wel passagiersheffing genoemd, gaat vanaf aankomende jaar omhoog. De prijs per ticket stijgt van € 29,40 naar € 30,25, een stijging van 2,9 procent. Dit blijkt uit cijfers van brancheorganisatie ANVR.
Vliegtuig van Gulf Air stijgt op. / Foto: AP
15 uur geleden

Er wordt ieder jaar een vaststaande formule gebruikt om de belasting aan te passen voor inflatie. Nu de cijfers definitief zijn, kan het nieuwe tarief worden vastgesteld.

Volgens Walter Schut, adjunct-directeur van de ANVR, is het van kritisch belang dat dit bedrag nu bekend is. Luchtvaartmaatschappijen kunnen het dan meteen meenemen in hun prijsstelling voor 2026. Anders bestaat de kans dat kopers later meer moeten betalen. “Dat is in het verleden wel eens gebeurd”, aldus Schut tegen ANP.

Afhankelijk van de inflatie kan de jaarlijkse verandering in de vliegbelasting omhoog of omlaag gaan.

Voortdurende trend

Voor aankomend jaar is er sprake van een lichte stijging, maar voor 2027 wordt al een hogere belasting verwacht. Met de aangepaste tarieven moet een bedrag van bijna 250 miljoen euro worden verdiend.

Daarnaast zijn er plannen om de belastingen op langeafstandsvluchten aanzienlijk te verhogen. Volgens deskundigen kan dit, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij en de bestemming, leiden tot extra ticketprijzen oplopend tot € 70 of zelfs meer.

Doorgaans is het precieze belastingbedrag pas in december bekend.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen de hogere kosten onmiddellijk in de ticketprijzen doorberekenen door de verhoging vooraf bekend te maken. Dit betekent dat toeristen in de toekomst niet voor onverwachte extra kosten komen te staan.

Uit een recent onderzoek van Greenpeace blijkt dat vliegen binnen Europa in de helft van de gevallen nog steeds goedkoper is. België is een van de slechtst presterende landen: 60 % van de onderzochte reizen was goedkoper met het vliegtuig dan met de trein.

