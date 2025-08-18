WERELD
1 min lezen
Tientallen vermist na kapseizen van boot in Nigeria
Plaatselijke autoriteiten en hulpdiensten voeren een reddingsoperatie uit om de vermiste personen te lokaliseren.
Meer dan 40 vermisten na scheepsramp in Nigeria. / Foto: AP
18 augustus 2025

Meer dan 40 mensen worden vermist na een bootongeluk in Nigeria, waarbij een boot met 50 personen aan boord ging kapseizen op weg naar een populaire markt in de noordwestelijke staat Sokoto, aldus het noodagentschap van het land.

De passagiers waren zondag onderweg naar de Goronyo-markt, een bekende voedselmarkt in de staat, toen de boot kapseisde.

Tien mensen zijn gered, verklaarde Zubaidar Umar, het hoofd van het National Emergency Management Agency, in een verklaring op X.

Het agentschap liet weten samen te werken met lokale autoriteiten en hulpverleners in een zoek- en reddingsoperatie om de vermiste personen te lokaliseren.

Drie weken geleden kwamen minstens 13 mensen om het leven en werden tientallen anderen vermist nadat een boot met ongeveer 100 passagiers kapseisde in de staat Niger, in het noord-centrale deel van Nigeria.

