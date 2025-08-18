Meer dan 40 mensen worden vermist na een bootongeluk in Nigeria, waarbij een boot met 50 personen aan boord ging kapseizen op weg naar een populaire markt in de noordwestelijke staat Sokoto, aldus het noodagentschap van het land.

De passagiers waren zondag onderweg naar de Goronyo-markt, een bekende voedselmarkt in de staat, toen de boot kapseisde.

Tien mensen zijn gered, verklaarde Zubaidar Umar, het hoofd van het National Emergency Management Agency, in een verklaring op X.