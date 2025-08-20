De regering-Trump heeft aangekondigd dat zij bij het beoordelen van het verblijfsrecht van immigranten in de VS zal letten op 'anti-Amerikaanse' en 'antisemitische' opvattingen.
De Amerikaanse immigratiedienst (USCIS) meldde dinsdag op haar website dat de richtlijnen worden bijgewerkt met betrekking tot de factoren die ambtenaren in overweging nemen bij hun beoordelingen. De dienst gaf ook aan dat de screening is uitgebreid, waaronder het controleren van sociale media en andere onderzoeken.
"De voordelen van Amerika mogen niet worden toegekend aan degenen die het land verachten en anti-Amerikaanse ideologieën promoten. De Amerikaanse immigratiedienst zet zich in voor het uitvoeren van beleid en procedures die anti-Amerikanisme uitbannen en ondersteunt de handhaving van strenge screenings- en controlemaatregelen in de ruimste zin van het woord," zei USCIS-woordvoerder Matthew Tragesser.
"Immigratievoordelen – waaronder het recht om in de Verenigde Staten te wonen en te werken – blijven een privilege, geen recht."
Volgens de USCIS is de nieuwe richtlijnupdate per direct van kracht en geldt deze voor aanvragen die in behandeling zijn of die zijn ingediend op of na de publicatiedatum.
Alleen antisemitisme
Hoewel het logisch is dat de VS een dergelijk standpunt inneemt tegen zogenaamde “anti-Amerikaanse” opvattingen, is antisemitisme de enige vorm van haat die niet gerelateerd is aan de VS en aan de nieuwe update is toegevoegd.
Dit plaatst de nieuwe richtlijn, en de regering-Trump in het algemeen, in een vreemde positie, omdat het erop zou kunnen wijzen dat de regering andere vormen van haat niet even serieus neemt.
Hoewel antisemitisme volgens de definitie ook Arabieren omvat, worden termen als anti-Arabisch of islamofoob vaak gebruikt om incidenten van haat tegen Arabieren en moslims te beschrijven. Beide termen zijn uitgesloten van de nieuwe richtlijnupdate.
Andere vormen van haat, waaronder xenofobie, religieuze intolerantie, onverdraagzaamheid en racisme, zijn niet opgenomen in de update.
De meeste van deze opvattingen worden in de VS niet noodzakelijkerwijs bestraft door de wet; handelingen die door dergelijke opvattingen worden ingegeven, vallen echter onder haatmisdrijven en/of discriminatie en kunnen leiden tot juridische gevolgen.
President Donald Trump heeft eerder laten zien bereid te zijn hard op te treden tegen opvattingen die hij als antisemitisch beschouwt. Hij trad op tegen pro-Palestijnse studenten, waaronder bekende namen zoals Mahmoud Khalil en Mohsen Mahdawi, die op universiteitscampussen protesteerden tegen de voortdurende genocide in Gaza door Israël. Hij richtte zich ook op universiteiten die dergelijke protesten op hun campussen toestonden.