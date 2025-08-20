De regering-Trump heeft aangekondigd dat zij bij het beoordelen van het verblijfsrecht van immigranten in de VS zal letten op 'anti-Amerikaanse' en 'antisemitische' opvattingen.

De Amerikaanse immigratiedienst (USCIS) meldde dinsdag op haar website dat de richtlijnen worden bijgewerkt met betrekking tot de factoren die ambtenaren in overweging nemen bij hun beoordelingen. De dienst gaf ook aan dat de screening is uitgebreid, waaronder het controleren van sociale media en andere onderzoeken.

"De voordelen van Amerika mogen niet worden toegekend aan degenen die het land verachten en anti-Amerikaanse ideologieën promoten. De Amerikaanse immigratiedienst zet zich in voor het uitvoeren van beleid en procedures die anti-Amerikanisme uitbannen en ondersteunt de handhaving van strenge screenings- en controlemaatregelen in de ruimste zin van het woord," zei USCIS-woordvoerder Matthew Tragesser.

"Immigratievoordelen – waaronder het recht om in de Verenigde Staten te wonen en te werken – blijven een privilege, geen recht."

Volgens de USCIS is de nieuwe richtlijnupdate per direct van kracht en geldt deze voor aanvragen die in behandeling zijn of die zijn ingediend op of na de publicatiedatum.

Alleen antisemitisme