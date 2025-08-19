WERELD
WHO: Nepal elimineert virale infectie rodehond
Na landelijke campagnes die meer dan 95 procent van de kinderen bereiken, voegt Nepal zich bij een kleine groep regionale staten die rubella-vrij zijn verklaard.
Het hoofdkwartier van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Genève. / Foto: Reuters
20 uur geleden

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag aangekondigd dat rodehond als volksgezondheidsprobleem is uitgeroeid in Nepal.

“Het succes van Nepal weerspiegelt de onwankelbare inzet van zijn leiderschap, de aanhoudende inspanningen van gezondheidswerkers en vrijwilligers, en de onvoorwaardelijke steun van betrokken en goed geïnformeerde gemeenschappen, voor een gezonde start voor baby’s en een toekomst vrij van rodehond,” zei Catharina Boehme, waarnemend directeur van de WHO in Zuid-Oost-Azië.

De regio Zuid-Oost Azië van de WHO omvat Bangladesh, Bhutan, India, de Malediven, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Sri Lanka, Thailand en Timor-Leste, en verschilt daarmee van de geografische indeling van de VN.

Dr. Rajesh Sambhajirao Pandav, WHO-vertegenwoordiger in Nepal, verklaarde dat “deze prestatie het resultaat is van nauwe samenwerking tussen de overheid, toegewijde gezondheidswerkers, partners en gemeenschappen.”

Het Himalayaland startte in 2012 een nationaal vaccinatieprogramma, inclusief het rodehondvaccin, voor kinderen van negen maanden tot 15 jaar.

Vier nationale campagnes werden uitgevoerd in 2012, 2016, 2020 en 2024. Tegen 2024 had Nepal meer dan 95 procent dekking bereikt voor ten minste één dosis van het rodehondvaccin, voldoende om groepsimmuniteit te creëren.

Daarnaast introduceerde het land een laboratoriumtestalgoritme voor surveillance, waarmee het de eerste in de Zuid-Oost-Azië-regio van de WHO werd die dit deed.

Tot nu toe hebben vier van de tien landen in de regio mazelen uitgeroeid, terwijl zes landen, waaronder Nepal als meest recente, rodehond hebben uitgeroeid.

Rodehond, ook bekend als Duitse mazelen, is een besmettelijke virale infectie die ernstige schade kan veroorzaken, zoals miskramen, doodgeboorten of een reeks levenslange aangeboren afwijkingen bij baby’s wanneer volwassenen het oplopen tijdens de zwangerschap.

De infectie verloopt over het algemeen mild bij kinderen en volwassenen.

De organisatie streeft ernaar om mazelen uit te roeien en rodehond in de regio onder controle te krijgen tegen 2026, nadat eerdere deadlines moesten worden herzien.

