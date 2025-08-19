De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft maandag aangekondigd dat rodehond als volksgezondheidsprobleem is uitgeroeid in Nepal.

“Het succes van Nepal weerspiegelt de onwankelbare inzet van zijn leiderschap, de aanhoudende inspanningen van gezondheidswerkers en vrijwilligers, en de onvoorwaardelijke steun van betrokken en goed geïnformeerde gemeenschappen, voor een gezonde start voor baby’s en een toekomst vrij van rodehond,” zei Catharina Boehme, waarnemend directeur van de WHO in Zuid-Oost-Azië.

De regio Zuid-Oost Azië van de WHO omvat Bangladesh, Bhutan, India, de Malediven, Myanmar, Nepal, Noord-Korea, Sri Lanka, Thailand en Timor-Leste, en verschilt daarmee van de geografische indeling van de VN.

Dr. Rajesh Sambhajirao Pandav, WHO-vertegenwoordiger in Nepal, verklaarde dat “deze prestatie het resultaat is van nauwe samenwerking tussen de overheid, toegewijde gezondheidswerkers, partners en gemeenschappen.”

Het Himalayaland startte in 2012 een nationaal vaccinatieprogramma, inclusief het rodehondvaccin, voor kinderen van negen maanden tot 15 jaar.

Vier nationale campagnes werden uitgevoerd in 2012, 2016, 2020 en 2024. Tegen 2024 had Nepal meer dan 95 procent dekking bereikt voor ten minste één dosis van het rodehondvaccin, voldoende om groepsimmuniteit te creëren.