Rusland deed 'bijna onmiddellijke' concessies tijdens Alaska gesprekken, zegt de Amerikaanse gezant.
De vredesinspanningen bereikten een gevorderd stadium na de ontmoeting tussen Trump en Poetin en een vervolg ontmoeting tussen Trump, Zelensky en Europese leiders in Washington.
Putin en Trump ontmoetten elkaar op 15 augustus in Alaska. / Foto: DPA
20 augustus 2025

Russische functionarissen deden “bijna onmiddellijk” concessies tijdens de belangrijke ontmoeting vorige week tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin in Alaska, aldus de Amerikaanse gezant Steve Witkoff op dinsdag.

“Er werden bijna onmiddellijk concessies gedaan door de Russen tijdens de eerste bijeenkomst in Alaska, en een deel van het verkrijgen van die concessies was om te leren of we konden zien dat de Russen bereid waren om meer tegemoet te komen,” zei Witkoff tijdens een interview met FOX News, zonder in te gaan op de details van de concessies.

Witkoff verklaarde dat de besprekingen in Anchorage gericht waren op het bereiken van een langetermijn-vredesakkoord in plaats van een tijdelijke wapenstilstand.

“We bleven daar vrij lang omdat we daadwerkelijk vooruitgang boekten over hoe we tot een vredesakkoord zouden kunnen komen. Een wapenstilstand is heel, heel gemakkelijk te verbreken omdat het niet alle noodzakelijke elementen bevat,” zei hij.

“De president begon tijdens deze bijeenkomst in Alaska aan te voelen dat we veel van de voorwaarden voor een vredesakkoord al hadden afgesproken, dus waarom niet een volledig vredesakkoord nastreven?” voegde hij eraan toe.

Belangrijke knelpunten zijn naar verluidt mogelijke landruil en veiligheidsgaranties voor Oekraïne.

Kiev en Europese leiders stellen dat elke weg naar een vredesakkoord moet beginnen met een wapenstilstand, terwijl de VS en Rusland pleiten voor een volledig vredesakkoord.

