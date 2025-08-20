Russische functionarissen deden “bijna onmiddellijk” concessies tijdens de belangrijke ontmoeting vorige week tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin in Alaska, aldus de Amerikaanse gezant Steve Witkoff op dinsdag.

“Er werden bijna onmiddellijk concessies gedaan door de Russen tijdens de eerste bijeenkomst in Alaska, en een deel van het verkrijgen van die concessies was om te leren of we konden zien dat de Russen bereid waren om meer tegemoet te komen,” zei Witkoff tijdens een interview met FOX News, zonder in te gaan op de details van de concessies.

Witkoff verklaarde dat de besprekingen in Anchorage gericht waren op het bereiken van een langetermijn-vredesakkoord in plaats van een tijdelijke wapenstilstand.

“We bleven daar vrij lang omdat we daadwerkelijk vooruitgang boekten over hoe we tot een vredesakkoord zouden kunnen komen. Een wapenstilstand is heel, heel gemakkelijk te verbreken omdat het niet alle noodzakelijke elementen bevat,” zei hij.