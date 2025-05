Vorige maand vond in Ankara een historische ontmoeting plaats tussen twee belangrijke strategische spelers in de Hoorn van Afrika: Ethiopië en Somalië. Beide landen hebben al bijna drie decennia een diplomatieke maar chaotische relatie.

De door Turkije bemiddelde 'historische verzoening' tussen Somalië en Ethiopië vertegenwoordigt een belangrijke vooruitgang in conflictbeheersing. Dit onderscheidt de Turkse diplomatie en buitenlandse politiek van wereldmachten zoals de Verenigde Staten, China en de Europese Unie.

Voorheen leidde de situatie in de Hoorn van Afrika, en specifiek het conflict in Somalië, landen ertoe te investeren in humanitaire hulp of militaire operaties om Al Shabab te ondermijnen. Al snel werd duidelijk dat dit conflict niet kon worden opgelost zonder rekening te houden met het naburige Ethiopië.

Dit is precies wat de aanpak van Turkije uniek maakt. Het land opereerde vanuit de veronderstelling dat zolang er vijandigheid tussen de twee Afrikaanse landen aanwezig was, er geen duurzame oplossingen voor de crisis zouden zijn.

Volgens een rapport van de Geneva Academy staat Afrika op de tweede plaats na het Midden-Oosten als het gaat om gewapende conflicten per regio. Het continent kampt momenteel met meer dan 35 niet-internationale gewapende conflicten, waaronder in Burkina Faso, Kameroen, de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR), de Democratische Republiek Congo, Ethiopië, Mali, Mozambique, Nigeria, Senegal, Somalië, Zuid-Soedan en Soedan.

Meerdere gewapende facties zijn betrokken bij deze conflicten, waarbij ze ofwel regeringskrachten bestrijden of onderling vechten. Westerse machten en buurlanden hebben ingegrepen in de niet-internationale gewapende conflicten in Burkina Faso, Mali, Mozambique, Nigeria en Somalië.

In vergelijking met andere burgeroorlogen wereldwijd, zoals in Colombia, de Filipijnen of Afghanistan, worden conflicten in Afrika zelden opgelost via vredesonderhandelingen en akkoorden. Dit zou kunnen veranderen nu Somalië en Ethiopië eindelijk hebben besloten hun verschillen aan te pakken.

Onder de Ankara-verklaring zullen de twee landen uiterlijk in februari onderhandelingen starten, gefaciliteerd door Turkije, en deze binnen vier maanden afronden en ondertekenen.

"De overeenkomst tussen de twee buren (Somalië en Ethiopië) heeft nu de vrees voor een bredere regionale oorlog in de Hoorn van Afrika weggenomen," schrijven Emmanuel Onyango en Tuğrul Oğuzhan Yılmaz voor TRT Afrika. "De Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie (AU) en een regionale blok in Oost-Afrika, de Intergouvernementele Autoriteit voor Ontwikkeling (IGAD), verwelkomden het pact en feliciteerden Turkije met zijn bemiddelingsinspanningen."

Uitdagingen in Somalië

In Somalië speelt Al Shabab een cruciale rol in het maken van de Hoorn van Afrika tot één van de meest conflictgevoelige regio's. Bovendien maakt de aanwezigheid van talrijke mondiale actoren in het land, voornamelijk de African Union Support and Stabilization Mission in Somalia (AUSSOM) en de United Nations Transitional Assistance Mission in Somalia (UNTMIS), het conflict in zekere zin vergelijkbaar met de relatie tussen de VS en de Taliban.

Somalië blijft één van de belangrijkste brandpunten van het internationale systeem na de Koude Oorlog. Het was één van de eerste laboratoria voor de humanitaire interventiediscoursen die opkwamen na de ineenstorting van de Sovjet-Unie.

In 1991 leidde de val van het Siad Barre-regime, dat sinds 1969 aan de macht was, al snel tot een interne strijd in het land. Deze oorlog tussen stammen en krijgsheren werd zowel regionaal als mondiaal aangepakt.

Met name de VN-vredesoperaties en de 'humanitaire hulp'-operaties van het Amerikaanse leger onderbraken het conflict in 1992. Deze interventie bracht echter ook nieuwe problemen met zich mee.

Het is cruciaal om in gedachten te houden dat de internationale gemeenschap bijna chronisch ineffectief is in het helpen van een land bij de wederopbouw. Wanneer we terugkijken naar Afghanistan, zien we dat de VS na de invasie van de Sovjet-Unie het Afghaanse verzet steunde om de invallers te verslaan. Maar toen de Sovjets zich terugtrokken uit Afghanistan, deden de VS dat ook.

Mechanismen voor wederopbouw, transformatie en overgangsjustitie na conflicten, waarmee wordt bedoeld hoe samenlevingen reageren op de erfenis van massale en ernstige mensenrechtenschendingen, werden niet ingesteld in Somalië of Afghanistan.

De leemte vullen

Het machtsvacuüm dat achterbleef na de terugtrekking van de VN en de VS uit Somalië in de jaren '90, werd opgevuld door regionale staats- en niet-statelijke actoren. Ethiopië, de westelijke buur van Somalië, speelde vanaf 1996 een essentiële rol door grensoverschrijdende invallen te initiëren.

In 2005 versloeg de Islamitische Rechtbankenunie, die een invloedssfeer voor zichzelf had gecreëerd, de krijgsheren en verklaarde in 2006 haar macht in Somalië. Dit leidde tot een nieuwe interventie door Ethiopië in het land.

Ethiopië, politiek gesteund door de VS en militair door Oeganda, handhaafde samen met de Afrikaanse Unie Missie in Somalië (AMISOM) en de Federale Overgangsregering zijn dominantie tot 2009.

Datzelfde jaar maakte Al Shabab gebruik van het machtsvacuüm dat ontstond na de terugtrekking van Ethiopië en legde zijn vorm van bestuur op, waarbij het de controle over het zuiden van het land behield. Sinds de oprichting en vooral na de aankondiging van de loyaliteit aan Al Qaeda in 2012, werd Al Shabab het belangrijkste doelwit van de Amerikaanse 'War on Terror' in de regio.

Na 18 jaar van massale wreedheden in Somalië en de buurlanden Kenia en Ethiopië, heeft Al Shabab militaire nederlagen, terugtrekkingen en hergroeperingen meegemaakt. Stig Jarle Hansen, een van de toonaangevende experts op het gebied van Al Shabab, stelt dat illegale belastingheffing, gemeenschappelijke rivaliteiten, zwakheden in het leger en het bestaan van veilige gebieden enkele van de belangrijkste factoren zijn voor het voortbestaan van Al Shabab.

Binnenlandse, regionale en mondiale ervaringen kunnen wetshandhavers helpen om de opkomst van Al Shabab in de Hoorn van Afrika te stoppen. Het Bureau voor Rechtsstaat en Veiligheidsinstellingen van de Verenigde Naties, opgericht binnen het Departement voor Vredesoperaties, heeft een sectie onder zijn mandaat genaamd ontwapening, demobilisatie en re-integratie.

Het belangrijkste doel van dit proces is bij te dragen aan veiligheid en stabiliteit in post-conflict omgevingen, zodat herstel en ontwikkeling kunnen beginnen. Dit werd toegepast op conflicten in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Zuid-Soedan, Burundi, Colombia, Ethiopië, Haïti, Irak, Libië, Jemen en Somalië.

Een van de bekendste voorbeelden hiervan is Mukhtar Robow, voormalig plaatsvervangend leider en woordvoerder van Al Shabab, die de groep in 2015 verliet en werd benoemd tot minister van Religieuze Zaken van Somalië. Dergelijke voorbeelden moeten worden uitgebreid om te benadrukken dat de manier waarop Al Shabab de staat uitdaagt en de vrede in de regio verstoort, niet kan doorgaan.

Ankara-verklaring

De Ankara-verklaring die werd aangekondigd tussen Somalië en Ethiopië legt de basis voor soortgelijke toekomstige onderhandelingen om Al Shabab te bestrijden, aangezien beide landen doelwitten en slachtoffers zijn van deze beweging en aanzienlijke ervaring hebben op dit gebied.

De officiële verklaring van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Republiek Turkije verklaarde: "Ze kwamen overeen, in een geest van vriendschap en wederzijds respect, om verschillen en controversiële kwesties achter zich te laten en op een coöperatieve manier vooruit te gaan om gedeelde welvaart na te streven."

Sterke en duurzame vrede kan alleen worden bereikt met een holistische aanpak in plaats van dat één land alleen worstelt. Ervaring, intelligentie en kennisdeling zijn essentieel om elk conflict te beëindigen.

Dit was een van de belangrijkste operationele tekortkomingen van de onderhandelingen tussen de VS en de Taliban in Afghanistan. Hoewel de Verenigde Staten sinds 2001 niet alleen opereerden in Afghanistan maar met een internationale coalitie, betrok het geen andere partijen bij een duurzame vrede die iedereen in de regio ten goede zou komen.

In vergelijking met de aanpak van de VS is het initiatief van Turkije om een decennialange crisis te beëindigen door de betrokken partijen aan dezelfde tafel te laten zitten om de uitdagingen te bespreken, iets waar de regio van de Hoorn van Afrika op heeft gewacht.